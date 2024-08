Il commissario generale dell'UNRWA Philippe Lazzarini Keystone

Nove dipendenti dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi Unrwa «potrebbero essere stati coinvolti» negli attacchi del 7 ottobre contro Israele sferrati da Hamas. Lo fanno sapere le Nazioni Unite.

SDA

«Abbiamo informazioni sufficienti per le misure che stiamo prendendo, ovvero, il licenziamento di queste nove persone», ha detto il portavoce Farhan Haq.

L'esercito israeliano ha affermato che l'Unrwa ha toccato un «nuovo punto basso» dopo che un'indagine delle Nazioni Unite ha scoperto che nove membri dello staff potrebbero essere stati coinvolti nell'attacco di Hamas del 7 ottobre.

«La vostra agenzia di "soccorso" è ufficialmente scesa a un nuovo punto basso, ed è tempo che il mondo veda il vostro vero volto», ha affermato il tenente colonnello Nadav Shoshani, portavoce internazionale dell'esercito, su X.

Intanto, centinaia di persone stanno marciando a Tel Aviv per celebrare il quinto compleanno di Ariel Bibas, rapito da Hamas il 7 ottobre a Nir Oz e portato a Gaza con il fratellino e i genitori. Hamas ha affermato che i bambini non sono più in vita, ma le Forze di difesa israeliane affermano di non aver trovato alcuna prova della loro morte.

SDA