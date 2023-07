Ora Putin può mandare in guerra anche i 70enni

Il presidente russo Vladimir Putin segue la grande parata navale con gli alti ufficiali a San Pietroburgo a luglio 2022: In futuro i riservisti dei gradi più alti potranno essere chiamati fino all'età di 70 anni. archivio Keystone

La Russia sta apparentemente subendo pesanti perdite in Ucraina, ma vuole evitare ulteriori mobilitazioni. Ora la Duma ha reagito e ha approvato una legge che aumenta significativamente l'età di leva.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Parlamento russo ha adottato una nuova legge che aumenta significativamente l'età massima per la coscrizione per il servizio militare.

Gli uomini che hanno completato il servizio militare possono ora essere arruolati fino all'età di 55 anni al più tardi. I riservisti di alto rango possono ora essere chiamati anche fino all'età di 70 anni.

Finora, la Russia ha evitato ulteriori mobilitazioni, dicendo che le misure per reclutare volontari hanno successo.

Più recentemente, tuttavia, l'analisi dei dati dei media russi indipendenti ha ipotizzato che il Paese stesse registrando perdite elevate, con almeno 47.000 soldati russi uccisi in Ucraina. Mostra di più

Non si sa quanti soldati la Russia abbia effettivamente perso nella guerra in corso in Ucraina. Tuttavia, è probabile che sia significativamente più di quanto suggerisca la propaganda ufficiale. Proprio la scorsa settimana, un'analisi dei dati dei media russi indipendenti ha stimato che finora almeno 47.000 soldati russi sono stati uccisi. Un numero tre volte superiore a quello della guerra sovietica in Afghanistan durata dal 1979 al 1989.

Allo stesso tempo, le forze armate ucraine riferiscono di un «grande aumento delle truppe russe» vicino a Kupyansk. Circa 100.000 soldati, 900 carri armati, oltre 550 pezzi di artiglieria e 370 razzi di lancio multipli indicano una grande offensiva pianificata su Kharkiv.

Aumento dell'età massima

In ogni caso, l'esercito russo ha un grande bisogno di nuovi soldati. Lo dimostra anche una nuova legge approvata dalla Duma martedì. In essa, il Parlamento ha aumentato significativamente l'età massima per la coscrizione per il servizio militare.

Come riportato dall'Austrian Broadcasting Corporation (ORF), la legge colpisce i riservisti che si sono registrati per un addestramento regolare con retribuzione dopo il servizio militare.

Secondo ORF, la Camera dei Comuni ha innalzato il limite di età per i gradi più alti da 65 a 70 anni. Gli altri ufficiali possono ora prestare servizio fino a 65 anni, i sottufficiali fino a 60 anni e tutti gli altri gradi fino a 55 anni invece di 45 anni.

Gli uomini che hanno completato il loro servizio senza ulteriore impegno possono ora essere chiamati fino all'età di 40, 50 o 55 anni, a seconda della categoria. In tutti i casi, il limite di età è stato aumentato di cinque anni, afferma la Duma.

L'età per il servizio militare è già stata innalzata

L'età massima per il servizio militare era già stata aumentata da 27 a 30 anni, sempre secondo l'ORF. Inoltre, è stato reso più difficile per i giovani uomini evitare di essere chiamati: da aprile, gli avvisi di leva non devono più essere consegnati di persona, ma possono essere inviati anche solo elettronicamente. Tutti i coscritti registrati online non possono lasciare la Russia finché non si presentano all'esercito.

Ricordiamo che Mosca ha annunciato in settembre la sua prima mobilitazione dalla Seconda Guerra Mondiale sulla scia della guerra in Ucraina. Secondo i dati ufficiali, sono stati arruolati poco più di 300.000 soldati.

Mosca segnala una «massa significativa» di volontari

Il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha anche annunciato che il numero di soldati professionisti e coscritti sarà aumentato da un totale di 1,15 milioni a 1,5 milioni.

I piani per un'ulteriore mobilitazione, su cui spesso si specula, sono stati finora ufficialmente negati da Mosca. I nuovi soldati temporanei, legati al Ministero della Difesa da un contratto, sono sufficienti per le esigenze del fronte.

A giugno, lo stesso il Ministero aveva annunciato di aver ampliato il numero di punti di prelievo per reclutare volontari per lo sforzo bellico in Ucraina. Ora ci sono più punti e più istruttori che lavorano con i candidati. Il numero di candidati che «vogliono legare la loro vita al servizio militare» è aumentato «in modo significativo», ha dichiarato.

Metodi discutibili

Tuttavia, ci sono dubbi sul fatto che le misure siano effettivamente così efficaci. Secondo una ricerca di un portale russo indipendente, riportata da «Deutschlandfunk», il Cremlino starebbe facendo pressione sulle imprese edili di Mosca, che dovrebbero nominare dei volontari tra i loro lavoratori per andare in guerra in Ucraina. In cambio, riceverebbero ordini commerciali dalla città.

Allo stesso modo, stando alla «Frankfurter Rundschau», il Ministero della Difesa sta ancora reclutando per la guerra in Ucraina condannati in carcere e starebbe anche andando alla ricerca di combattenti dello Stato Islamico.

Redatto con materiale dell'agenzia di stampa dpa.