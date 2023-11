Il luogo dell'esplosione. Keystone

L'esercito pachistano ha reso noto che sono 14 i soldati uccisi oggi nell'imboscata tesa da terroristi che hanno provocato un'esplosione nell'area di Pasni del distretto di Gwadar nella provincia sudoccidentale del Balucistan».

L'esercito ha assicurato che «gli autori di questo atto atroce saranno braccati e assicurati alla giustizia» e che nell'area è in corso «un'operazione di bonifica». Il precedente bilancio riferiva di almeno 5 morti e 22 feriti.

Nessun gruppo si è assunto la paternità dell'assalto. In passato attacchi di natura simile sono stati spesso collegati alle fazioni separatiste etniche Baloch che operano nell'area.

Questa zona riveste un'importanza strategica. Lo dimostra la collaborazione in corso sul corridoio economico tra Cina e Pakistan (Cpec), legato in particolare allo sviluppo del porto marittimo di Gwadar, che mira a stabilire una rotta commerciale vitale che colleghi i due Paesi. Con un investimento di 25 miliardi di dollari il Cpec rappresenta la pietra angolare del progetto della Nuova Via della Seta.

