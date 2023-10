Non è ancora chiaro se la squadra di Murat Yakin scenderà effettivamente in campo. Keystone

La partita di calcio fra le nazionali di Israele e Svizzera, che avrebbe dovuto svolgersi giovedì 12 ottobre a Tel Aviv, è in forse, dopo il massiccio lancio odierno di razzi verso il territorio dello stato ebraico.

In un comunicato l'Associazione svizzera di football (ASF) afferma di essere venuta a conoscenza della situazione in Israele con grande rammarico. L'organismo è in contatto con la UEFA (l'unione delle federazioni calcistiche europee), l'Ufficio federale di polizia (Fedpol) e con l'ambasciata elvetica in Israele.

Sarà la UEFA a decidere se l'incontro, valido per le qualificazioni ai campionati europei del 2024, potrà avere luogo. Lunedì la nazionale prevede di riunirsi come previsto a Zurigo. Il volo per Israele è in agenda martedì.

hm, ats