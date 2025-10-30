  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Refurtiva non ancora ritrovata La procura di Parigi: «Altri cinque fermi per il furto al Louvre»

SDA

30.10.2025 - 08:54

Altri arresti in relazione al clamoroso colpo al museo.
Altri arresti in relazione al clamoroso colpo al museo.
sda

Altre cinque persone, fra i quali uno dei principali sospetti, sono state fermate nel quadro dell'inchiesta sul furto al Louvre. Lo ha annunciato la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ai microfoni di Rtl.

Keystone-SDA

30.10.2025, 08:54

«Uno di loro era effettivamente uno degli obiettivi degli inquirenti, lo avevamo nel mirino», ha precisato la procuratrice, aggiungendo che i gioielli, di un valore stimato di 88 milioni di euro, non sono stati ancora ritrovati.

In precedenza, il giornale Le Figaro aveva riferito che quattro persone erano state arrestate dalla polizia ieri sera intorno alle 20.00, nel 16esimo arrondissement di Parigi, nell'inchiesta sul clamoroso furto di 11 giorni fa al museo.

Fra queste, stando a una fonte, «uno dei principali sospettati della rapina».

Ufficialmente indagati i primi due fermati

Intanto, i primi due uomini sospettati di aver preso parte alla spettacolare rapina che ha fatto notizia in tutto il mondo, arrestati già sabato sera, sono ora ufficialmente indagati.

I due, di 34 e 39 anni, sono stati accusati di «rapina organizzata e associazione per delinquere», ha annunciato ieri sera la procura di Parigi. Si trovano in custodia cautelare.

I più letti

Ecco come l'innocente errore di un cameriere genera una scazzottata furibonda
Dove è meglio vivere se scoppia il caos mondiale? In Svizzera
Tragico incidente in moto, muore il giovane fratello di Andrea Delogu
25 rapinatori irrompono in una gioielleria, scoprite come va a finire il colpo
WhatsApp vuole limitare il numero di certi messaggi inviati, ecco perché

Furto al Louvre

Francia. I due della banda del Louvre sono stati catturati grazie ad passo falso dettato dalla fretta

FranciaI due della banda del Louvre sono stati catturati grazie ad passo falso dettato dalla fretta

Francia. Riaperto il Louvre tre giorni dopo il clamoroso furto

FranciaRiaperto il Louvre tre giorni dopo il clamoroso furto

Francia. Colpo da 88 milioni al Louvre: caccia ai ladri e bufera sulla sicurezza

FranciaColpo da 88 milioni al Louvre: caccia ai ladri e bufera sulla sicurezza

Altre notizie

Elezioni politiche. In Olanda testa a testa fra i liberali progressisti di D66 e il partito di Wilders

Elezioni politicheIn Olanda testa a testa fra i liberali progressisti di D66 e il partito di Wilders

Sulle coste delle Americhe. Sale a 30 il bilancio delle vittime e dei dispersi dell'uragano Melissa

Sulle coste delle AmericheSale a 30 il bilancio delle vittime e dei dispersi dell'uragano Melissa

Stati Uniti. Trump annuncia: «Inizieremo a testare le armi nucleari»

Stati UnitiTrump annuncia: «Inizieremo a testare le armi nucleari»