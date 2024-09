Rivelati nuovi dettagli sui figli illegittimi di Putin

Da anni si vocifera che Vladimir Putin abbia figli illegittimi con l'ex sportiva Alina Kabaeva. Ora la voce è stata confermata: Ivan e Vladimir Jr. vivono in isolamento e non vedono quasi nessuno della loro età.

Vladimir Putin - i primi 35 anni Quando questa foto di Vladimir Putin (a destra) e del generale Anatoly Kvashnin fu scattata il 30 marzo 2000, il nativo di San Pietroburgo era ancora Presidente della Russia dopo le dimissioni di Boris Eltsin. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui suoi primi 35 anni di vita. Immagine: KEYSTONE Vladimir Vladimirovich Putin è nato il 7 ottobre 1952 a San Pietroburgo. Suo padre è Vladimir Spiridonovich Putin (nella foto), operaio e membro del Partito Comunista che ha combattuto per la Marina nella Seconda Guerra Mondiale. Anche la madre lavorava in una fabbrica ed è sopravvissuta alla battaglia di Stalingrado. La coppia perse i primi due figli. Quando Vladimir nacque, nel 1952, i suoi genitori avevano entrambi 41 anni. Qui, la madre Maria con il figlio nel luglio 1958. Immagine: Commons/Kremlin.ru Putin nel 1965: da un lato, Putin è cresciuto in un comune di San Pietroburgo - all'epoca la città si chiamava Leningrado - e da bambino è stato spesso coinvolto in risse. D'altra parte, aveva già un orologio da ragazzo e un'auto da studente perché i suoi genitori "idolatravano e viziavano incondizionatamente il loro unico figlio sopravvissuto", come cita Wikipedia "Weltwoche". Immagine: Commons/Kremlin.ru 1969: il giovane Vladimir a un ballo scolastico con una ragazza di nome Elena. In questo periodo in Russia si pubblicano thriller patriottici come "Scudo e spada", che risvegliano in Putin il desiderio di diventare un agente. Per inciso, i dettagli della sua giovinezza sono tratti dalla sua autobiografia. Immagine: KEYSTONE Allenamento di judo nel 1971: Putin ha praticato in giovane età anche il pugilato e l'arte marziale russa del sambo. Si iscrive al KGB al nono anno di scuola, il servizio segreto gli permette inizialmente di studiare legge a Leningrado e lo assegna ... Immagine: KEYSTONE ... nello spionaggio estero dal 1975 al 1982. La foto lo ritrae intorno al 1980 con il grado di capitano. Dal 1984 al 1985 studia all'Università del KGB a Mosca, prima di essere trasferito a Dresda, nella DDR, fino al 1990, dove assiste alla caduta del Muro di Berlino ... Immagine: Commons/Kremlin.ru ... e, dopo il suo richiamo in Russia, al crollo dell'Unione Sovietica, che per lui fu una "catastrofe storica". È stato un bene che abbia incontrato Lyudmila Shkrebneva e che abbia sposato l'insegnante di tedesco nel 1983. Qui la coppia siede davanti al Taj Mahal in India nell'ottobre 2000. Immagine: KEYSTONE La figlia Maria nasce a Leningrado nel 1985 e Katerina a Dresda nel 1986. Il matrimonio dei genitori è - da anticipare - divorziato nel 2013. Nella foto: Putin firma autografi al Cremlino nel gennaio 2000. Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Da anni si dice che Vladimir Putin abbia figli illegittimi con l'ex sportiva Alina Kabaeva.

Le ricerche hanno ora confermato che Ivan è nato a Lugano nel 2015 e Vladimir Jr. a Mosca nel 2019.

I ragazzi sarebbero figli della cugina della Kabaeva, Olesya Fedina.

Vivono in isolamento nella residenza di Putin a Valdai, dove tate e insegnanti si occupano di loro.

Ecco come i figli di Putin trascorrono le vacanze e cosa fanno nel tempo libero. Mostra di più

Vladimir Putin è andato all'altare solo una volta: il suo matrimonio con Lyudmila Putina si è concluso con un divorzio nel 2014 dopo 31 anni. Da allora, il leader del Cremlino è stato solo «sposato con la Russia», come ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov.

Putin mantiene sempre un profilo molto basso quando si tratta della sua vita privata. La sua visita a una scuola di Kysyl, nella Repubblica russa di Tuva, in Siberia, il 2 settembre, ha suscitato ancora più scalpore.

Il 71enne ha raccontato ai bambini di aver dormito solo quattro ore, a causa del molto lavoro, ma anche di una scarsa pianificazione.

Vladimir Putin sposa Lyudmila Putina a Leningrado, alias San Pietroburgo, nel 1983. Kremli

«Tutti dovrebbero essere critici nei confronti di se stessi e imparare dai propri errori», ha dichiarato. «Io cerco di farlo e vi consiglio di fare lo stesso».

Putin ha poi rivelato: «Anche i membri più giovani della mia famiglia parlano correntemente il cinese».

Confermata l'esistenza di Ivan e Vladimir Jr.

Un'affermazione che ha suscitato subito ilarità, dal momento che «membro piccolo», così come in italiano, anche in russo può significare «pene piccolo», spiega la giornalista russa Ksenia Turkova. Ma poi, passate le risate, ci si chiede a quali giovani parenti si riferisca: le figlie Mariya Vorontsova e Katerina Tikhonova hanno infatti 39 e 38 anni.

La prima ha due figli, la seconda uno: si riferiva quindi ai nipoti? E mentre il mondo sta ancora tirando a indovinare, i giornalisti del «Centro Dossier» no-profit lanciano una notizia bomba: rivelano non solo che Putin ha due figli con l'ex atleta Alina Kabaeva, ma anche come vivono Ivan e Vladimir junior.

Vladimir Putin e Alina Kabaeva al Cremlino nel novembre 2004. Keystone

Le voci sui due si susseguono da tempo: nel settembre 2013, ad esempio, il suo portavoce Peskov si lamentava del fatto che gli venisse chiesto «per la centesima volta» cosa stesse succedendo tra i due.

All'epoca si vociferava addirittura che Putin avesse sposato la Kabaeva nel monastero di Iversky a Valdai, dove il pietroburghese ha anche una residenza.

La cugina della Kabaeva rivendica i figli come propri

«Non so da dove provengano queste informazioni», aveva commentato Peskov all'epoca. «Domenica ho ricevuto molte telefonate. Mi hanno divertito molto e ho risposto: 'L'unico problema è che Putin è a Sochi'. Non posso dire loro perché il monastero di Iversky è isolato».

Kabaeva e Putin nel marzo 2004. Keystone

Non è chiaro se Putin e la donna, di 30 anni più giovane, si siano detti «sì». Ma è ormai certo che la coppia ha due figli e il più grande è nato in Svizzera: Ivan Putin è venuto al mondo nella primavera del 2015 alla Clinica Sant'Anna di Lugano. Vladimir Putin Jr. è invece nato a Mosca nella primavera del 2019.

Ufficialmente i due ragazzi sono considerati figli di Olesya Fedina, cugina della Kabaeva, ma i loro nomi non compaiono da nessuna parte.

Vivono in completa solitudine nella residenza presidenziale di Valdai: «Quando il figlio maggiore gioca a hockey o partecipa a uno spettacolo e Olesya Fedina lo guarda, il bambino non corre da lei dopo la partita o lo spettacolo, ma in un box dietro un vetro opaco dove è seduta la vera madre», spiega il Centro Dossier.

Non è «facile andare d'accordo con la famiglia»

I due ragazzi sono seguiti da quattro tate, che lavorano in team di due per quindici giorni alla volta nella residenza.

Lavorano dodici ore alla settimana e non possono uscire dalla casa. Solo a febbraio e marzo vanno a sciare a Sochi, mentre luglio e agosto li trascorrono sugli yacht di Putin nel Golfo di Finlandia o nel Mar Nero.

Un annuncio dell'inizio del 2024 cerca nuove tate per i figli di Putin.

Le tate devono provenire da Paesi ben disposti verso la Russia, come il Sudafrica. Lo stipendio è di ben 7'200 franchi. Tuttavia, poiché «non è facile andare d'accordo con la famiglia», si cercano sempre nuove persone.

I bambini hanno anche insegnanti di nuoto e ginnastica.

Vita in una gabbia dorata: la residenza di Putin a Waldai. Dossier Center

«La vita dei ragazzi rispecchia quella del padre», scrive il Centro Dossier. «Hanno cuochi personali che preparano per loro pasti personalizzati. Come Putin, hanno le loro tazze. E bevono esclusivamente da quelle. Le guardie di sicurezza della [controparte dei servizi segreti] Federalnaya Slushba Ochrany sono sempre nelle vicinanze».

«Crescono sapendo di essere speciali»

Si dice che Putin a volte giochi a hockey con il figlio maggiore la sera. In tutti gli edifici della residenza ci sono anche opportunità di praticare attività sportive.

«Crescono sapendo di essere speciali. Ogni capriccio viene loro concesso e vedono la residenza come una loro proprietà privata. Questo senso di diritto è rafforzato dal trattamento speciale che riceve il padre».

Posizione di Waldai. Google Earth

Il fatto che gli insegnanti, il personale di sicurezza e gli impiegati temano così tanto Putin e che i ragazzi non abbiano praticamente alcun contatto con i loro coetanei non migliora la situazione.

A Ivan Putin è stato anche riferito dai parenti ciò che il padre avrebbe esclamato alla sua nascita: «Urrà, finalmente un maschio!».

Alina Kabaeva nel giugno 2024. IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

Ksenia Turkova sa che i figli adulti del suo matrimonio regolare sono trattati in modo diverso in Russia: Putin parla della sua ex moglie e di lei solo come «queste donne».

Anche la stampa è autorizzata a parlare di loro solo come «presunte figlie» del presidente. La Turkova sottolinea quanto poco la teoria di Putin sulla famiglia russa assomigli alla sua pratica in questo senso.

La cricca di Putin vuole fermare il processo d'invecchiamento

Come se le rivelazioni non fossero abbastanza spettacolari, ora si dice anche che la cerchia ristretta di Putin teme i danni del tempo: il Cremlino starebbe facendo pressione sugli scienziati affinché accelerino le loro ricerche per rallentare il processo di invecchiamento.

Ormeggio della barca incluso: la residenza di Putin a Waldai. Google Earth

«Ci è stato chiesto di inviare tutti i nostri sviluppi», ha dichiarato una persona. «Diciamo che la lettera è arrivata oggi, ma tutto avrebbe dovuto essere inviato ieri».

A spingere il tutto è Vladimir Chawinson, un gerontologo di 77 anni amico di Putin. Si dice che abbia anche sviluppato un farmaco che rallenta il processo di invecchiamento. Tuttavia, non è chiaro se il leader del Cremlino stia assumendo il farmaco e se funzioni o meno.

Putin compirà 72 anni a ottobre, quando avrà già superato di cinque anni l'aspettativa di vita media degli uomini russi.