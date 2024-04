Il Bürgenstock (NW), dove in giugno è previsto un incontro internazionale per discutere sulla pace in Ucraina. Keystone

«Attualmente non ci sono i presupposti per colloqui con Kiev. L'operazione militare speciale continua»: lo ha indicato stamane il Cremlino, citato dall'agenzia di stampa ufficile russa Tass.

SDA

Come noto, il 15 e il 16 di giugno si tiene in Svizzera, sul Bürgenstock (NW), la Conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina. La Russia ha finora snobbato l'appuntamento. La settimana scorsa, il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Ignazio Cassis aveva ribadito, durante un incontro coi media, che «non può esserci un processo di pace in Ucraina senza la Russia».

«La Russia deve essere coinvolta», aveva aggiunto il «ministro» degli esteri prima dell'incontro con il suo omologo austriaco Alexander Schallenberg. Cassis non si era invece espresso sul capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov, il quale ha recentemente ribadito che la Svizzera è un «paese ostile» nei confronti di Mosca.

Ad ogni modo, intanto procedono i preparativi in vista della conferenza di giugno, anche se mancano ancora alcuni dettagli da sistemare e gli inviti non sono ancora stati recapitati. Cassis aveva precisato che l'obiettivo dell'evento è quello di avviare un processo di pace. «Non abbiamo la garanzia che sarà un successo, ma l'alternativa sarebbe quella di non fare nulla», aveva chiosato.

cp