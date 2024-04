Cena con vista: ristorante sul Bürgenstock (foto d'archivio). sda

Durante la conferenza di pace in Ucraina, il Bürgenstock Resort è nelle mani del Consiglio federale. Gli ospiti che hanno già una prenotazione vengono invitati a trovare altre soluzioni.

zis Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Il Bürgenstock Resort accoglierà gli ospiti della conferenza per la pace in Ucraina.

Per questo motivo la struttura ricettiva ha disdetto le prenotazioni dei clienti regolari.

Anche altri hotel della regione stanno tenendo libere le camere in vista dell'appuntamento internazionale. Mostra di più

La Svizzera sta organizzando una conferenza di pace sull'Ucraina sul Bürgenstock il 15 e 16 giugno. Nel nostro Paese arriveranno politici di alto livello da tutto il mondo, tra cui, molto probabilmente, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

In totale, fra circa due mesi delegazioni di 80 Paesi sono attese nella Svizzera centrale.

L'appuntamento si svolgerà però con un preavviso estremamente ridotto e probabilmente questo sarà piuttosto spiacevole per alcuni vacanzieri. Come scrive «20 Minuten», le prenotazioni che gli ospiti hanno già effettuato per quella data saranno spostate.

«L'hotel sarà occupato dal Consiglio federale per due giorni e due notti. Gli ospiti che hanno già prenotato sono stati contattati e invitati a scegliere un'altra data», spiega la struttura al giornale.

Tuttavia, i vacanzieri sono stati «molto comprensivi» e «una nuova data è stata trovata senza problemi». Per gli ospiti stranieri sono state trovate soluzioni personalizzate.

Anche altri hotel danno la precedenza alla conferenza

Secondo il giornale, diversi alberghi nei dintorni sono già al completo. Gli hotel più costosi della zona di Lucerna non possono più essere prenotati.

Secondo gli albergatori, ciò è dovuto anche al fatto che la conferenza si svolge in piena alta stagione, per la quale ci sono già molte riservazioni.

Alcune camere, come quelle del «Park Hotel Viznau», saranno «trattenute a titolo precauzionale, in modo da poter offrire ai partecipanti alla conferenza un alloggio, se necessario, in caso di carenza».

La prenotazione di altri ospiti, tuttavia, è fuori questione.