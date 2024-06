Ecco le cinque domande e risposte più importanti sul primo duello televisivo tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo sfidante Donald Trump,

22 ottobre 2020: un uomo guarda il dibattito presidenziale Trump vs Biden su uno smartphone. IMAGO/Pond5 Images

Hai fretta? blue News riassume per te Venerdì 28 giugno alle 3.00 del mattino (nostra ora locale) si terrà ad Atlanta, in Georgia, il primo dibattito televisivo tra Joe Biden e Donald Trump.

Il duello è molto importante.

I due candidati si stanno preparando all'evento in modo diverso.

Entrambi gli schieramenti si accusano di incapacità mentale.

Anche le droghe sono un problema.

Perché il duello televisivo è importante?

Joe Biden e Donald Trump sono testa a testa nei sondaggi. Se uno dei due risulta in vantaggio, rientra ancora nel margine di errore. Molti di coloro che si considerano democratici o repubblicani hanno già deciso, quindi alle elezioni di novembre gli indipendenti potrebbero determinare dove si sposterà l'ago della bilancia.

L'interesse per l'evento è enorme: circa sei intervistati su dieci che hanno risposto a un sondaggio dell'Associated Press - NORC Center for Public Affairs Research affermano che «sicuramente» o «molto probabilmente» guarderanno il dibattito dal vivo, visioneranno degli spezzoni, leggeranno informazioni al riguardo o consumeranno commenti su notizie o social media.

Come si stanno preparando i candidati?

Così come sono diversi i candidati, altrettanto diversa è la loro preparazione all'evento: Joe Biden si è ritirato a Camp David cinque giorni prima del dibattito, nella storica casa di vacanza del presidente degli Stati Uniti ai margini delle Blue Ridge Mountains, nello Stato del Maryland.

L'elicottero Marine One di Joe Biden decolla da Rehoboth Beach, nel Delaware, il 20 giugno, per portare il presidente a Camp David via Dover. KEYSTONE

Almeno 16 consiglieri aiutano l'81enne ad allenarsi per il dibattito. Da un lato stanno preparando gli argomenti, dall'altro si esercitano nel gioco di domande e risposte che sarà trasmesso da diverse emittenti in tutto il mondo.

Donald Trump ha prontamente attaccato personalmente Joe Biden per questa scelta: a Philadelphia, in Pennsylvania, lo ha preso in giro dicendo che il presidente in carica si sta «ritirando in una capanna per ‹prepararsi›». Il 78enne ha continuato affermando che la cosa principale che Biden farà a Camp David sarà dormire.

Trump non si sta preparando in modo specifico, ma sta facendo campagna negli swing states: oltre alla Pennsylvania, sta visitando Michigan, Wisconsin e Georgia. «Beh, questa è la strategia migliore», ha detto a Fox News a Philadelphia. «Abbiamo tutte queste persone qui, che urlano domande. Non vedo l'ora di partecipare al dibattito».

Chi è più rimbambito?

Nessuno dei due candidati ha esperienza pratica in fatto di dibattiti, osserva il New York Times: «Il fattore ruggine è reale», dice al quotidiano statunitense David Axelrod, che in passato è stato consigliere di Barack Obama. «Non sono abituati ad avere qualcuno a pochi metri di distanza che li attacca senza che qualcuno li difenda».

Imagine if Trump did this pic.twitter.com/dxrT1p2BcS — Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld_) June 18, 2024

I due schieramenti si accusano a vicenda di aver messo in campo un candidato che non è più nel fiore degli anni in termini di freschezza mentale.

Ci sono molte immagini, meme e video postati sui social media per dimostrare che i due sono troppo anziani per guidare il Paese.

'WE SHOULD BE WORRIED': Voters consider Biden's mental acuity ahead of CNN Presidential Debate

Americans weighed in on President Biden's age and mental state ahead of his debate with former President Trump. pic.twitter.com/C1rjP6oCss — Andrea (@efstorage) June 25, 2024

Sia Biden che Trump hanno recentemente dato a questi scettici ripetute munizioni. Il presidente degli Stati Uniti ha creato confusione al vertice del G7 con il suo girovagare e ha suscitato risate quando ha visitato la congregazione di una chiesa perché tutti ballavano tranne lui.

Donald Trump ha spiegato al suo pubblico, senza che nessuno glielo avesse chiesto, che avrebbe voluto morire elettrizzato da una batteria piuttosto che ucciso da uno squalo: «Sceglierei sempre la scossa elettrica», ha affermato.

Trump’s rapid mental decline is stunning. He claimed tonight that stores have to “lock up the sofe.” His mistakes are happening much more frequently and it really shows you just how bad his mental ability has gotten. Completely unfit. pic.twitter.com/qtMutPoL52 — Harry Sisson (@harryjsisson) June 23, 2024

Per inciso, il presidente in carica ha ricevuto il sostegno della Germania: «Penso che Joe Biden sia una persona molto chiara, che sa esattamente cosa sta facendo e che è uno dei politici più esperti al mondo, soprattutto in ambito internazionale», ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz dopo il vertice del G7, secondo Politico.

E le droghe?

Il fatto che l'abuso di droghe sia un problema - tra i candidati, non tra la gente - è dovuto al discorso di Joe Biden sullo Stato dell'Unione dell'8 marzo: dopo essersi espresso, ha ricevuto una risposta positiva. Ma su Fox News, e nell'area di destra, il conduttore Sean Hannity ha suggerito che «Jacked up Joe» Biden si fosse dopato prima del discorso.

Da allora, in questo ambiente la narrazione è stata coltivata, solo la formulazione è cambiata. Anche Donald Trump l'ha ripresa, arricchendola con un pizzico di cocaina, che ha associato pubblicamente a «Pumped up Joe» Biden.

🇺🇸TRUMP: BIDEN DOESN'T HAVE A CLUE



"Joe Biden doesn't have a clue.



Is anybody going to watch the debate?



He's going to be so pumped up.



You know all that stuff that was missing about a month ago from the White House? What happened? Who left it?



Somebody left a laptop in… pic.twitter.com/Gjeaj20yiM — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 18, 2024

Un avversario sia pompato che rimbambito? La cerchia di Trump si preoccupa poco di questa contraddizione: ha anzi chiesto addirittura un test antidroga prima del dibattito. Lo schieramento di Biden si rifiuta di farlo, e questo getta il seme del dubbio tra i sostenitori del tycoon.

What are you hiding, joe? We all know you are pumped up with drugs. pic.twitter.com/F8mnkUC0QO — Robert Ferenc (@rtferenc1) June 26, 2024

Perché Trump ha l'ultima parola nel duello?

È una questione di procedura. Due grandi volti della CNN, Jake Tapper e Dana Bash, modereranno il dibattito. Durerà 90 minuti, comprese due interruzioni pubblicitarie.

Per la prima volta dal 1976, non ci sarà pubblico. Inoltre, i microfoni dei candidati saranno silenziati quando l'altro parlerà.

In seguito alle domande, verranno spenti dopo due minuti.

He’s killing me today! Fake Tapper and Dana Bash another beauty 🤣 pic.twitter.com/Z47UEw3x50 — Karli Bonne’ 🇺🇸 (@KarluskaP) June 6, 2024

In aggiunta, il primo duello tra i due è previsto insolitamente in anticipo: questo sarebbe stato il desiderio del presidente in carica, che vuole che i dibattiti televisivi finiscano prima che gli elettori che si esprimono per corrispondenza inizino a votare.

Trump non è ancora stato designato come candidato dal suo partito. Ciò avverrà solo in occasione di una riunione dei Repubblicani che si terrà a metà luglio a Milwaukee, nel Wisconsin. Il secondo dibattito televisivo è previsto per il 10 settembre sulla ABC.

MAGA cultists are very upset that Jake Tapper and Dana Bash have reported that Trump used Hitler's rhetoric.



Rather than get upset that their cult leader uses Hitler's rhetoric, they attack the journalists who are telling the truth about it. pic.twitter.com/8QoDefeArs — Brian Carniello 🇺🇸 (@BrianCarniello1) June 24, 2024

Dato che la parte di Biden ha vinto il lancio della moneta, le è stato permesso di scegliere il lato del podio. Ha preferito quello a destra: sembrerebbe che quando due candidati sono sul palco, il pubblico favorisca quella parte.

In cambio, Trump avrà l'ultima parola.

In video un'analisi di cosa aspettarsi se Trump diventerà di nuovo presidente degli Stati Uniti