Presenti 8mila persone. Keystone

Una grande manifestazione si è tenuta ieri sera a Madrid davanti alla sede nazionale del Psoe, caratterizzata da incidenti violenti, atti di vandalismo, roghi di cassonetti, lancio di oggetti, petardi e conseguenti cariche della polizia.

Una devastazione che, tenuto conto della massiva partecipazione di manifestanti, oltre 8mila persone, ha coinvolto quattro strade e diversi isolati della zona. Alla fine sono 15 i fermati dalle forze dell'ordine.

Da ricordare che, per motivi di sicurezza, i vertici del Psoe già da giorni hanno stabilito che gli impiegati non andassero a lavorare nel pomeriggio.

Nel mirino della protesta l'intesa raggiunta ieri mattina a Bruxelles tra i socialisti di Pedro Sanchez e gli indipendentisti catalani di Junts a favore dell'amnistia.

Presente anche Santiago Abascal, il leader di Vox, il partito di estrema destra: «Dobbiamo stare in piazza – ha detto – fino a quando non si fermerà il colpo di Stato. Siamo di fronte al periodo più buio della storia. Abbiamo il dovere di resistere a un governo e a un tiranno che sta per ottenere l'investitura con tutti i nemici della Spagna».

SDA