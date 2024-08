Delle fake news hanno portato a violenti scontri in Inghilterra. Keystone

Il premier britannico Keir Starmer ha lanciato un duro monito ai colossi dei social media dopo i disordini organizzati in Inghilterra da gruppi di ultradestra in base a 'fake news' sull'identità dell'accoltellatore nella strage di Southport.

SDA

Le fake news diffuse via internet da una serie di profili riguardano l'origine dell'accoltellatore, il 17enne Axel Muganwa Rudakubana, indicato falsamente come richiedente asilo e come islamico.

«Gli scontri sono stati chiaramente organizzati online – ha detto il primo ministro in una conferenza stampa a Downing Street – e si tratta di un reato». Per Starmer l'incitamento alla violenza non ha nulla a che fare con la libertà di espressione.

Il premier britannico ha poi offerto il massimo sostegno del governo laburista alla polizia contro i «disordini violenti di bande di teppisti».

«Questa non è una protesta, è un disordine violento e occorre agire», ha detto Starmer dopo essersi riunito coi capi delle maggiori forze di polizia del Paese.

Secondo il Guardian è prevista la creazione di una nuova unità che coordini gli sforzi per contrastare eventuali ulteriori scontri nelle strade e raccolga informazioni per fermare gli estremisti, qualsiasi sia la loro provenienza ideologica.

SDA