Kais Saied, il 66enne docente di diritto costituzionale salito al potere come sedicente difensore della Tunisia da asseriti complotti interni ed esteri, ha conquistato un secondo mandato presidenziale.

SDA

Un voto scontato - vista l'esclusione di quasi tutti gli avversari - che ha visto il presidente, accusato da più parti di «deriva autoritaria», incassare l'89,2% dei consensi secondo la società Sigma Conseil. Un dato che probabilmente non si discosterà di molto dai risultati ufficiali.

Una vittoria schiacciante che gli è stata però consegnata da una minoranza del popolo tunisino: solo il 27,7% si è recato alle urne, secondo l'autorità elettorale Isie. È il dato più basso dall'avvento della democrazia nel 2011. Addirittura i giovani, che si erano fortemente mobilitati cinque anni fa, hanno disertato le urne, con un 6% di votanti nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni, rispetto al 65% nella fascia tra i 36 e i 60 anni, sempre secondo l'Isie.

Solo due concorrenti -figure di secondo piano- erano stati autorizzati a candidarsi sui 17 aspiranti candidati iniziali, dopo l'eliminazione dei rivali più temibili. Ayachi Zammel, un industriale liberale di 47 anni sconosciuto al grande pubblico fino a poco tempo fa, ha ottenuto il 6,9%, mentre l'altro candidato, Zouhair Maghzaoui, 59 anni, ex deputato della sinistra panarabista, ha ottenuto un misero 3,9%. Zammel, oltretutto, non ha potuto fare campagna elettorale poiché è incarcerato da inizio settembre ed è già stato condannato tre volte a oltre 14 anni di prigione per presunte falsificazioni delle firme a sostegno della sua candidatura.

Ong tunisine e internazionali hanno denunciato già in campagna elettorale l'Isie «che ha perso la sua indipendenza» e un processo «manipolato a favore di Saied». È stato infatti questo organismo a escludere quasi tutti i potenziali avversari dalla corsa elettorale.

L'ascesa di Saied, nel 2019, era stata sostenuta da molti tunisini – prese il 73% dei voti con un'affluenza del 58% – stanchi dei continui e sterili conflitti parlamentari e delle difficoltà economiche, che il presidente aveva attribuito regolarmente ai «politici corrotti» finanziati da «potenze straniere», dominatori del decennio democratico, prendendo di mira soprattutto il movimento islamico-conservatore Ennahdha. Ma invece di rilanciare la crescita per combattere una disoccupazione endemica che alimenta i flussi migratori verso l'Europa, il presidente ha dedicato la sua energia, secondo l'opposizione e le ong, a reprimere la società civile in una «deriva autoritaria».

Dalla primavera del 2023, infatti, più di una ventina di oppositori, tra cui il leader di Ennahdha Rached Ghannouchi, sono stati incarcerati. Negli ultimi mesi, anche sindacalisti, avvocati, commentatori politici e difensori dei diritti dei migranti si sono ritrovati in prigione. E ora in molti temono che le cose possano addirittura peggiorare, visto che Saied ha già annunciato di voler «proseguire la rivoluzione del 2011»: «Costruiremo come vuole la gente e ripuliremo il Paese da tutti i corrotti e dai cospiratori, e non esagero quando dico cospiratori», ha detto trionfante dopo l'uscita degli exit poll.

SDA