Il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba ha iniziato la sua visita in Cina sottolineando in un video su Instagram che «davanti a noi ci sono negoziati dettagliati e sostanziali con il mio collega cinese Wang Yi riguardo alle modalità per una pace giusta».

«Dobbiamo evitare la competizione tra i piani di pace. È molto importante che Kiev e Pechino conducano un dialogo diretto e scambino posizioni».

Nella visita – la prima di un ministro degli esteri ucraino dal 2012 e «la prima di un alto funzionario ucraino dall'inizio dell'aggressione russa» – le parti discuteranno anche delle relazioni bilaterali, sottolinea Kuleba.

