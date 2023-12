L'Ucraina è alla ricerca di fondi. Keystone

Il premier ucraino Denys Shmyhal lancia l'allarme sul bilancio e chiede un incontro di emergenza con i donatori internazionali di fronte all'«eccezionale elevata incertezza» sul budget.

In una lettera riportata dall'agenzia Bloomberg, Shmyhal spiega che per «sostenere la stabilità macroeconomica, è imperativo ricevere sufficienti e prevedibili finanziamenti esterni a partire da gennaio 2024».

È difficile confrontarsi sui progetti di ricostruzione «quando incontriamo difficoltà a soddisfare le nostre priorità di sopravvivenza del 2024. Non possiamo attendere fino a marzo per finanziare le nostre necessità sociali», mette in evidenza Shmyhal.

SDA