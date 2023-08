"Ad essere onesto, pensavo che Lula avesse una comprensione più ampia del mondo", ha detto ieri Zelensky in un'intervista concessa a Cnn nel palazzo presidenziale di Kiev. (Foto d'archivio) Keystone

Nuove critiche del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, all'indirizzo del presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva.

«Ad essere onesto, pensavo che lui (Lula) avesse una comprensione più ampia del mondo. Penso che sia molto importante vedere il mondo nel suo complesso», ha detto ieri Zelensky in un'intervista concessa a Cnn nel palazzo presidenziale di Kiev.

La scorsa settimana, Lula aveva affermato di non aver sentito né da Zelensky né dal presidente russo, Vladimir Putin, «l'idea di voler fermare la guerra e negoziare». Secondo il suo consigliere speciale per gli Affari esteri, Celso Amorim, inoltre, «non si possono tralasciare le preoccupazioni per la sicurezza della Russia».

«Mi sembra che il presidente Lula sia una persona con esperienza. Ma non lo capisco molto bene. Queste sono alcune affermazioni che non portano affatto la pace», ha commentato Zelensky.

«Perché lui (Lula) deve concordare con le narrazioni di Putin, che non è diverso da qualsiasi colonizzatore? Lui (Putin) mente costantemente, manipola costantemente, disinforma costantemente le persone. Sta uccidendo i nostri figli e stuprando le nostre donne», ha aggiunto Zelensky senza nascondere irritazione.

