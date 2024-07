Una candidata donna potrebbe battere Trump? Ecco di chi si tratta

«Un branco di s*****i»: Donald Trump si aspetta ora di correre contro Kamala Harris (foto d'archivio). Keystone

Joe Biden lo ammette, ha «rovinato» il dibattito televisivo. E starebbe pensando di dimettersi nonostante le ripetute smentite. I democratici sono in collera, ma nei sondaggi solo una figura del partito può chiaramente tenere testa a Trump.

Hai fretta? blue News riassume per te Joe Biden ammette dopo il duello televisivo: «Ho sbagliato».

Un terzo degli elettori democratici vuole che il presidente in carica si arrenda.

Ma i candidati alternativi non riescono a prevalere nei sondaggi. Solo un esponente del partito batte Donald Trump di 11 punti.

«Coreografare la sua partenza»: ecco come potrebbero essere i «contorni di un'operazione di salvataggio» da parte dei democratici.

Continuano a circolare voci che Biden stia valutando di ritirarsi o che il suo partito voglia scaricarlo, nonostante le ripetute smentite.

Trump definisce Biden un «mucchio di m***a rotto» e si aspetta che Kamala Harris lo sostituisca. Mostra di più

In superficie, i democratici mantengono i ranghi serrati, ma sotto, il partito è in agitazione fin dal primo duello televisivo: «Ho avuto una brutta serata. Ho rovinato tutto», ammette Joe Biden all'«Earl Ingram Show» e si difende: «Sono stati 90 minuti sul palco. Guardate cosa ho realizzato in tre anni e mezzo».

Ingram, che ha intervistato il presidente, ha parlato alla CNN della sua impressione sull'81enne: «Non è certo apparso come uno che getta la spugna», ha spiegato il produttore radiofonico. «Era combattivo come sempre».

Secondo il giornalista, il suo pubblico di orientamento democratico ha discusso animatamente sull'argomento, ma la maggioranza non vuole cambiare cavallo a questo punto della gara.

«Ogni americano sa che aspetto ha una persona confusa»

Questo non vale per alcuni deputati democratici: «I sondaggi dei membri della Camera dei rappresentanti stanno crollando», dice uno di loro a Jake Tapper. «Stiamo tutti facendo meglio del presidente, ma non è sostenibile».

«Ho fatto un buco nell'acqua»: la performance di Joe Biden nel duello televisivo del 27 giugno ad Atlanta, in Georgia, rimane un flop. Keystone

«Ogni americano sa che aspetto ha una persona anziana e confusa», si lamenta un altro deputato democratico. «È stato un segnale enorme che non è in grado di garantire un secondo mandato. La situazione non migliorerà. La probabilità che questo [lapsus di Biden] accada più spesso sta aumentando, non diminuendo».

Il nocciolo della questione è se il presidente in carica possa battere Donald Trump alle elezioni del 5 novembre.

Dopo il dibattito televisivo, è «probabilmente l'unica persona del partito democratico che potrebbe perdere contro un demagogo vacillante condannato per stupro, diffamazione e falsificazione di documenti finanziari», scrive James Davies sul Frankfurter Rundschau.

Solo una candidata batte Trump nei sondaggi

Per il politologo dell'Università di San Gallo, [Biden] «ha semplicemente sollevato troppi dubbi sul fatto che fosse ancora all'altezza del compito».

Secondo un nuovo sondaggio, Trump e Biden sono in parità con il 40%, come riporta Reuters. Allo stesso tempo, il 32% degli elettori democratici è favorevole alle dimissioni del presidente dopo il duello televisivo.

La vicepresidente Kamala Harris e il governatore Gavin Newsom a San Leandro, California (foto d'archivio). Keystone

Il problema è che non c'è quasi nessun pezzo grosso dei democratici che possa competere con Trump nella corsa. Kamala Harris perde contro di lui con un margine strettissimo, 42 a 43%.

Il governatore californiano Gavin Newsom arriva al 39%, mentre Trump si ferma al 43%.

Solo una persona è in vantaggio sul repubblicano, e a pieni voti: se Michelle Obama si candidasse, la moglie dell'ex presidente Barack Obama riceverebbe il 50% dei consensi e Trump solo il 39%. Tuttavia, il marito di Michelle ha esplicitamente sostenuto Biden dopo il dibattito televisivo.

«Coreografare la sua partenza»

Thomas Jäger dell'Università di Colonia ritiene «poco realistico» che Biden venga sostituito. «I politici americani sono come degli imprenditori», spiega il politologo alla SRF. «Hanno un'intera azienda, un proprio team alle spalle. Non si può semplicemente cambiare la loro testa, perché le lealtà giocano un ruolo importante».

«Le lealtà giocano un ruolo importante»: l'ex presidente Barack Obama bacia la moglie Michelle alla presentazione dei suoi ritratti per la Casa Bianca il 7 settembre 2022 a Washington. Keystone

Jäger, come altri, sottolinea che il duello televisivo non ha in realtà l'influenza che gli viene attribuita, ma «poiché la gara sarà molto combattuta in alcuni Stati, l'apparizione televisiva potrebbe comunque essere decisiva». Tuttavia, per i democratici non c'è alternativa a Biden.

Il suo collega Davies vede le cose in modo diverso: il politico di origine americana descrive i «contorni di un'operazione di salvataggio», in cui un gruppo composto dalla leadership del partito come Nancy Pelosi facciano capire a Biden che non si tratta di lui personalmente, ma del bene del Paese.

«Devono dare al presidente il tempo e lo spazio di cui ha bisogno per coreografare la sua uscita di scena».

Trump definisce Biden un «mucchio di m***a»

Sulla carta i democratici hanno ancora tempo: non incoroneranno ufficialmente il loro candidato fino alla convention del partito che si terrà dal 19 al 22 agosto.

Anche se la nomina dovrà essere anticipata al 7 agosto per rispettare le leggi in Ohio.

L'emittente NBC riferisce che, contrariamente a tutte le smentite, Biden sta effettivamente considerando di ritirarsi. Anche Van Jones, commentatore della CNN, afferma che i democratici non stanno discutendo a porte chiuse se il loro candidato di punta possa essere sostituito, ma come.

La questione sta suscitando scalpore anche a destra. Ad esempio tra i repubblicani «Never Trump», che non vogliono che il newyorkese torni al potere, sono infastiditi dal fatto che il presidente in carica stia perdendo terreno. Lo stesso tycoon, 78enne, riesce a malapena a nascondere la sua gioia per la situazione.

La prova è un video trapelato al «Daily Beast», in cui Trump si vanta di aver messo sotto il «mucchio rotto di m***a» durante il duello televisivo: «Si butta a terra, sai, abbandona la corsa. L'ho buttato fuori e questo significa che abbiamo Kamala. Penso che farà meglio. È così cattiva. È così patetica».

