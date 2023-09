Trump in una foto d'archivio. KEYSTONE

Donald Trump allunga nei sondaggi per la Casa Bianca rispetto al suo principale rivale repubblicano, Ron Desantis: nell'ultima rilevazione del Wall Street Journal tra i elettori repubblicani, Trump è la prima scelta del 59%, con un aumento dell'11% rispetto ad aprile.

Ha pure un vantaggio sul governatore della Florida che è quasi raddoppiato a 46 punti rispetto allo stesso mese.

Oltre il 60% del campione ritiene che i suoi quattro procedimenti penali siano politicamente motivati e privi di merito, e circa la metà afferma che le accuse alimentano il loro sostegno nei suoi confronti.

Ron DeSantis è la prima scelta solo del 13% (ma del 35% come seconda, la percentuale più alta) e il suo margine sugli inseguitori si è ridotto: l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley è all'8%, l'imprenditore di origini indiane Vivek Ramaswamy al 5%. La quota di indecisi è del 12%.

Il sondaggio ha inoltre rilevato che Trump è in lieve vantaggio in un testa a testa con Joe Biden, tra gli elettori complessivi, in un'ipotetica rivincita delle elezioni del 2020, con uno scarso interesse tra gli intervistati per i due candidati di altri partiti.

Il tycoon ha un sostegno del 40% contro il 39% del presidente, mentre i potenziali candidati del Green Party e dei Libertari hanno ottenuto un totale del 3%. Una percentuale significativa, circa il 17%, è indecisa.

In un duello che esclude altri candidati, Trump e Biden sono in parità, con il 46% ciascuno e l'8% di indecisi.

SDA