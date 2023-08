McConnell 31.08.2023

Il leader dei repubblicani in Senato, Mitch McConnell, è rimasto completamente immobile per alcuni lunghissimi secondi davanti alle telecamere.

È la seconda volta in poco più di un mese che McConnell si immobilizza improvvisamente nel corso di una conferenza stampa.

È accaduto mentre un reporter gli chiedeva se avesse intenzione di ricandidarsi. Una donna che gli era accanto si è avvicinata e gli ha chiesto se avesse sentito la domanda e McConnell non è riuscito subito a rispondere, restando immobile per altri secondi.

L'incidente riaccende i timori per la salute del leader dei repubblicani in Senato e il dibattito sulla «gerontocrazia» del Congresso in vista di un'elezione per le presidenziali che potrebbe vedere come protagonisti l'80enne Joe Biden e il 77enne Donald Trump.

Nel frattempo, McConnell è stato autorizzato dal medico di Capitol Hill a tornare al lavoro: «Mi sono consultato con lui e il suo team di neurologi. Dopo aver valutato l'incidente ho stabilito che può proseguire con il suo programma», ha dichiarato il dottor Brian Monahan sul senatore 81enne.

SDA / red