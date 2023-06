Il presidente americano Joe Biden durante il suo discorso alla Nazione dallo Studio Ovale Keystone

«Nessuno ha ottenuto tutto quello che voleva ma abbiamo evitato una crisi e un collasso economico». Lo ha detto il presidente americano Joe Biden in merito all'accordo sull'aumento del tetto del debito approvato dal Congresso.

Nel suo discorso alla nazione dallo Studio Ovale, il presidente Usa ha osservato come il via libera all'intesa fosse «essenziale». Biden ha aggiunto che il provvedimento continua a far crescere la «nostra economia e riflette i nostri valori come Paese».

Biden, inoltre, ha annunciato che firmerà l'intesa sabato. «Stiamo investendo nell'America, negli Americani e nel futuro», le sue parole.

SDA