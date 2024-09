Kamala Harris ha accettato la richiesta della CNN di tenere un nuovo dibattito con Donald Trump il 23 ottobre. Keystone

La vicepresidente degli Stati Uniti e candidata democratica alla Casa Bianca Kamala Harris ha accettato l'invito della CNN per un dibattito il 23 ottobre ad Atlanta e ha rilanciato la sfida al suo avversario repubblicano.

«La vicepresidente Harris è pronta per un'altra opportunità di condividere il palco con Donald Trump», ha dichiarato in una nota la presidente della campagna Jen O'Malley Dillon. «Donald Trump non dovrebbe avere problemi ad accettare questo dibattito». E invece la campagna del tycoon ha ribadito che «non ci sarà» un'altra sfida.

SDA