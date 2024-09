Kamala Harris

La vicepresidente degli Stati Uniti reagisce al sostegno di Swift in vista delle elezioni presidenziali.

Covermedia

Kamala Harris ha risposto con gratitudine al sostegno pubblico ricevuto da Taylor Swift, definendo l'artista una persona coraggiosa.

All'inizio di questo mese, la pop star ha pubblicato su Instagram il suo appoggio a Harris in vista delle elezioni presidenziali di novembre.

Durante un'intervista per la serie Autocomplete di Wired, la vicepresidente ha commentato l'endorsement: «Sono molto orgogliosa di avere il sostegno di Taylor Swift. È un'artista incredibile», ha dichiarato la Harris, 59 anni. «Rispetto molto il coraggio che ha dimostrato nella sua carriera, difendendo ciò in cui crede».

La Harris ha poi scherzato sul fatto che lei e Swift, il cui fidanzato, il giocatore di football Travis Kelce, milita nei Kansas City Chiefs, erano su sponde opposte durante il Super Bowl di febbraio: «Eravamo su lati opposti al Super Bowl l'anno scorso», ha detto la Harris. «Io sono una tifosa dei 49ers, ma chi può arrabbiarsi con qualcuno per essere fedele alla propria squadra?».

Nel suo endorsement, la Swift ha incoraggiato i suoi 284 milioni di follower a registrarsi per votare, spiegando perché avrebbe scelto Harris: «Voterò per @kamalaharris perché lotta per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di una guerriera a sostenerle», ha scritto la cantante, 34 anni. «Penso che sia una leader dotata e calma, e credo che possiamo ottenere molto di più in questo Paese se siamo guidati dalla calma e non dal caos».

È stato successivamente riportato che il post della cantante ha spinto oltre 400.000 persone a cliccare sul link al sito Vote.gov del governo statunitense. La Harris, che ha annunciato la sua candidatura a luglio, ha ricevuto il sostegno di numerose celebrità, tra cui Billie Eilish, George Clooney, Barbra Streisand, Charli XCX e John Legend.

Covermedia