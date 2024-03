Donald e Melania Trump si sono fermati di fronte ai membri dei media dopo aver espresso il loro voto al Morton and Barbara Mandel Recreation Center il giorno delle elezioni del 19 marzo 2024 a Palm Beach. IMAGO/USA TODAY Network

Melania Trump torna in pubblico insieme al marito. L'ex First Lady è stata immortalata ieri in alcune foto insieme a Donald mentre andavano a votare per le primarie in Florida. E ha lasciato intendere che presto giocherà di nuovo un ruolo più importante nella campagna elettorale del candidato repubblicano.

Hai fretta? blue News riassume per te Finora Melania Trump si è distinta per la sua assenza dalla campagna elettorale presidenziale americana del marito Donald.

Ma le ultime dichiarazioni dell'ex first lady fanno intendere che in futuro sosterrà nuovamente suo marito in modo più visibile.

Tale dichiarazione è stata fatta martedì 19 marzo durante la votazione nello Stato della Florida. Mostra di più

L'ex First Lady degli Stati Uniti, Melania Trump, è tornata a comparire in pubblico dopo tanto tempo. E ha lasciato intendere che presto giocherà di nuovo un ruolo più importante nella campagna elettorale di suo marito Donald Trump.

«Restate sintonizzati», ha detto la moglie del candidato repubblicano alla Casa Bianca quando un giornalista le ha chiesto se sarebbe tornata alla campagna. La donna ha fatto una delle sue rare apparizioni pubbliche mentre votava per le elezioni primarie nello stato della Florida. Lo riferisce il canale televisivo Cnn.

Melania Trump non partecipa al lavoro politico del marito dall'inizio della sua campagna per la rielezione nel novembre 2022. È persino rimasta lontana dalla festa elettorale che suo marito ha organizzato nel suo resort di Mar-a-Lago dopo la sua vittoria elettorale al «Super Tuesday».

Ha anche evitato di presentarsi a uno dei numerosi appuntamenti in tribunale di suo marito.

Ma tornerà molto presto

Naturalmente, l'assenza di Melania non è passata inosservata. Quando l'anno scorso è stato chiesto a Donald Trump se sua moglie sarebbe presto andata di nuovo in tour con lui per la campagna elettorale ha risposto che lo avrebbe fatto molto presto.

«È una persona riservata, fantastica, una persona molto sicura di sé, che ama molto il nostro paese», ha detto Trump a «Meet the Press» della NBC a settembre.

Fonti vicine alla famiglia hanno detto che l'obiettivo principale di Melania è attualmente il figlio Barron, che si diplomerà al liceo in Florida in primavera.

Da quando i Trump hanno lasciato Washington, nel gennaio 2021, l'ex first lady ha evitato gli occhi del pubblico. Una delle poche apparizioni che ha fatto è stata in dicembre a una cerimonia di naturalizzazione presso gli Archivi Nazionali di Washington. Nel discorso, Melania ha parlato in termini insolitamente personali della sua difficile esperienza di diventare cittadina statunitense. L'ex modella, lo ricordiamo, è infatti nata in Slovenia.

ATS / red