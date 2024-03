Donald Trump ha festeggiato il «Super Tuesday» (e non solo) senza Melania, come mai?

Donald e Melania Trump hanno fatto la loro ultima apparizione congiunta il 15 novembre 2022 a un evento elettorale. (Foto AP/Andrew Harnik) KEYSTONE

Come ormai noto, Donald Trump ha fatto piazza pulita nel «Super Tuesday». E successivamente, per i festeggiamenti, è stato acclamato nel suo golf club di Mar-a-Lago. Ma tra i suoi numerosi fan non c'era sua moglie Melania.

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump ha celebrato la sua vittoria nel «Super Tuesday» con un evento nel suo golf club privato a Mar-a-Lago in Florida.

Ma la moglie Melania Trump non era al suo fianco.

L'ex First Lady non sta praticamente partecipando a nessun evento elettorale.

Donald Trump spiega il tutto dicendo che è una «persona molto riservata». Mostra di più

«Lo chiamano Super Tuesday per un motivo», ha scherzato Donald Trump martedì sera (ora locale), mentre si trovava al leggio del suo golf club di Mar-a-Lago, in Florida.

Nel suo discorso della vittoria, dopo aver battuto la rivale Nikki Haley alle primarie repubblicane in 15 Stati americani, ha ringraziato anche la sua famiglia, come riportato dal Palm Beach Post. Ad applaudirlo c'erano, tra gli altri, i figli Donald Jr. ed Eric, le loro compagne, e la figlia Tiffany.

Ma alla festa mancava una persona: la moglie Melania, la quale non è stata nemmeno citata direttamente nel discorso del candidato alla presidenza statunitense. Non si sa dove l'ex modella fosse quella sera e finora i media statunitensi non hanno saputo dare una risposta.

Rapporti gelidi al funerale della madre di Melania

Per essere una ex, e forse anche futura, First Lady, l'assenza di Melania al fianco del marito si nota decisamente. Il motivo che non abbia partecipato ad alcun evento elettorale negli ultimi mesi era stato finora spiegato con il fatto che stesse assistendo la madre Amalija Knavss, malata terminale, poi deceduta a gennaio.

Ma anche ai funerali, i rapporti tra Donald e Melania Trump sono apparsi piuttosto gelidi. Le telecamere hanno ripreso che i due non hanno voluto nemmeno viaggiare nella stessa limousine.

Lo stesso Trump aveva spiegato l'assenza della moglie, in un'intervista a «Fox News» a febbraio, dicendo che è una persona molto riservata: «Altre first lady si arrabbiano quando il marito non le presenta. Ma se io non presento Melania a nessuno, lei è felice. È solo un tipo diverso di persona».

Ma il 78enne ha promesso che si farà vedere «parecchio» durante la campagna elettorale contro il democratico Joe Biden: «Sarà spesso in giro: non perché le piaccia, ma perché adora i risultati. Vuole che questo Paese vinca. Ama questo Paese».

Solo il tempo ci dirà se questo annuncio si avvererà. L'ultima volta che Melania Trump è stata vista al fianco dell'ex presidente degli Stati Uniti è stato in occasione di un gala delle «Trumpettes» a Mar-a-Lago a febbraio. Ma dal novembre 2022 non ha più partecipato a un evento politico e nemmeno a un'udienza in tribunale di Trump. Era però al suo fianco quando lui annunciò la sua seconda candidatura.