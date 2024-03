Trump è «un pallone gonfiato che sfrutta le debolezze del nostro sistema»

L'ex presidente Donald Trump vuole tornare alla Casa Bianca a novembre. Andrew Harnik/AP/dpa

Donald Trump ha subito diversi intoppi in tribunale. Però la sua stessa nipote, tra tutte le persone, è colei che più si rallegra dei problemi del tycoon: Mary L. Trump sta infatti lottando contro la rielezione di suo zio alla Casa Bianca in novembre.

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole tornare alla Casa Bianca a novembre. È il leader indiscusso della campagna nelle primarie repubblicane.

Mary L. Trump pensa che la sua rielezione sarebbe un incubo: è la nipote del 77enne e forse la sua critica più severa.

In una newsletter, la psicologa non solo distrugge suo zio, ma contesta anche i media e i comici che gli permettono di farla franca.

La nipote celebra la sanzione da un milione di dollari a cui il tycoon è stato condannato in tribunale: «Questo è un verdetto particolarmente rovinoso per Donald, sia finanziariamente che psicologicamente». Mostra di più

Nella lotta per il suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump sta perdendo il sostegno delle sue donne. La moglie Melania non si vede da un bel po' alle sue apparizioni della campagna elettorale. Anche la figlia preferita Ivanka si tiene a distanza dall'ex presidente.

Al contrario, un'altra donna Trump è molto presente, ma è la più accanita avversaria del 77enne. Mary L. Trump, nipote del tycoon e psicologa, ha letteralmente fatto a pezzi suo zio nel suo libro «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» («Troppo e mai abbastanza: come la mia famiglia ha creato l’uomo più pericoloso del mondo»).

E adesso, nell’anno elettorale, Mary continua a gettare benzina sul fuoco: l’appassionata critica di Trump ha pubblicato una newsletter in cui condivide osservazioni e riflessioni, e a volte si limita a criticare lo zio. Il suo obiettivo dichiarato: «Impedire a Donald di distruggere la nostra democrazia».

Che si tratti di casi giudiziari o campagne elettorali, la 58enne offre la sua prospettiva su ogni evento importante. Essendo cresciuta nel suo ambiente più vicino - è la figlia del fratello Fred di Donald, morto nel 1981 - la psicologa ha una visione unica dell'uomo che tiene con il fiato sospeso mezzo mondo.

La multa da 350 milioni di dollari

«C'è voluto più di mezzo secolo, ma la capacità di Donald di commettere frodi impunemente è giunta al termine, almeno a New York», ha scritto esultante Mary nella sua newsletter.

Giova ricordare che un tribunale ha condannato Trump a pagare una sanzione di oltre 350 milioni di dollari per frode finanziaria con la sua Trump Organization.

«Queste sono i tipi di sentenze particolarmente rovinose per Donald, sia dal punto di vista finanziario che psicologico», dice sua nipote. La sua reputazione di magnate immobiliare estremamente ricco e di successo è tutto ciò che conta per lui.

La psicologa si rallegra che il tribunale newyorkese abbia rivelato «che non solo le pratiche commerciali di Donald, ma anche il suo vantarsi del senso degli affari, sono solo una truffa a lungo termine, rendendo questo uno dei giorni peggiori dell'intera vita di Trump».

Mary L. Trump è la nipote dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e spera che non torni al potere. Peter Serling

La 58enne difende il suo essere potenzialmente maliziosa dicendo che Trump ha danneggiato numerose persone, dagli appaltatori non pagati agli immigrati fino ai suoi stessi parenti.

La storia dell'uomo d'affari di successo non è mai stata altro che una favola: fin da piccolo Donald è riuscito a sopravvivere solo grazie a doni, prestiti gratuiti, dividendi e altro sostegno di suo padre, che sarebbero ammontati a oltre 400 milioni di dollari.

Il processo per stupro

La multa milionaria di New York è arrivata poco dopo la sentenza di colpevolezza nel processo per diffamazione contro Jean Carroll: Trump deve pagare all'autrice 83 milioni di dollari di risarcimento. Carroll accusa l'ex presidente di averla violentata in uno spogliatoio nel 1996.

«Donald sta finalmente cominciando a capire cosa significa essere ritenuto responsabile delle proprie azioni», afferma felice Mary. Anche se entrambe le sentenze sono state emesse in cause civili e non penali, questo le fa sperare che anche suo zio non sia al di sopra della legge. Per lei è importante anche da un punto di vista molto personale: «Come newyorkese, come amica di Jean e come nipote di Donald».

La critica ai media

Mary è irritata spesso anche dai media. La sua principale critica è che hanno lasciato che lo zio la facesse troppo franca, solo perché ormai si sono abituati ai suoi modi.

Ad esempio, quando di recente si è paragonato ad Alexei Navalny, il leader dell’opposizione russa e critico di Vladimir Putin, morto in una colonia penale in Siberia dopo settimane trascorse nelle condizioni di prigionia più dure. Non si è sottolineato abbastanza quanto sia stato assurdo questo paragone.

Navalny era un combattente per la libertà che difendeva il suo popolo e contro un brutale dittatore. «Trump è un pallone gonfiato autoritario che ha incitato una rivolta contro il suo stesso Paese e sta sfruttando le debolezze del nostro sistema democratico per tornare al potere in modo che lui e i suoi complici possano distruggere la democrazia», afferma Mary.

La critica al principale comico della nazione

Oltre a criticare i media, la psicologa ha sentimenti avversi anche nei confronti dei comici, più precisamente di Jon Stewart. Il co-inventore del «Daily Show» è tornato come conduttore dello spettacolo satirico a febbraio dopo un'assenza di nove anni.

Nel suo primo episodio, il comico si è divertito ad analizzare il probabile duello presidenziale tra i due anziani candidati di punta, l'attuale Joe Biden (81 anni) e The Donald.

Il nocciolo del suo discorso? Per entrambi ci sono dubbi che siano davvero all'altezza del «lavoro più duro del mondo».

Mary non lo accetta. «Stai scherzando?» chiede indignata. Questo paragone umoristico tra Biden e Trump è completamente fuori luogo. Sì, Biden è anziano, ma per un 81enne ha ottenuto molto.

Quale sarebbe l'alternativa? «Uno stupratore crudele e incompetente che non solo affronta quattro capi d’accusa, ma si schiera anche dalla parte dei nostri nemici in ogni occasione. Non c'è paragone».

Da dove ottiene Trump i suoi milioni?

Nella sua ultima newsletter, la nipote del tycoon parla ancora della somma milionaria a cui l'ex presidente è stato condannato dal tribunale della Grande Mela. L’importo totale dovuto è di 464 milioni di dollari. Perché oltre ai 350 milioni di multa ci sarebbero gli interessi milionari.

Il tempo scorreva, i tassi di interesse aumentavano e Donald aveva solo due opzioni: raccogliere i soldi da solo o pagare un deposito, ma entrambe le opzioni lo avrebbero fatto tremare.

«Quasi certamente non ha abbastanza contanti per pagare la sentenza più gli interessi. E se non riesce a trovare un ente legittimo che gli presti i soldi o gli fornisca la cauzione, allora cosa succede?». Questa domanda si pone ancora di più in caso di un suo ritorno alla Casa Bianca.

Non è del tutto chiaro il motivo, ma suo zio si sente più fedele a Putin che al popolo americano. L’Arabia Saudita è al secondo posto, grazie agli stretti legami d’affari tra il genero di Trump, Jared Kushner, e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Anche la Cina è legata a Trump con 5,5 milioni di dollari.

«La provenienza del denaro è ancora più importante della questione se riuscirà a metterlo insieme», afferma Mary. Questa è una «questione di sicurezza nazionale».

Ma c'è anche un'altra opzione: la società di social media di Donald - l'ex presidente è noto per aver costruito una sorta di alternativa a Twitter con Truth Social - potrebbe essere venduta a una società chiamata Digital World Acquisition Corp. Secondo la 58enne questo potrebbe teoricamente fargli ottenere fino a 4 miliardi di dollari.

La testa della psicologa esplode al solo pensiero che «questo criminale sia salvato ancora e ancora mentre fallisce».

Naturalmente Mary ha anche forti opinioni sulla campagna elettorale delle primarie negli Stati Uniti. Lei stessa guadagna grazie al suo famoso zio, dato che parte del contenuto della sua newsletter è disponibile solo a pagamento.

E questa non finirà presto di essere alimentata: il giorno delle elezioni americane non sarà infatti prima di novembre.