«Trump c'è a tutti gli effetti e può tornare alla Casa Bianca»

Donald Trump è il chiaro vincitore del Super Tuesday negli Stati Uniti. Cosa significa questo per il resto delle elezioni? Un esperto analizza la situazione per blue News.

Nonostante i vari scandali, Donald Trump gode di un grande sostegno da parte della base del partito. EPA

Donald Trump ha vinto alla grande nel Super Tuesday. Il 77enne ha nettamente battuto la sua rivale Nikki Haley nelle primarie repubblicane in 15 Stati americani. Haley ha ottenuto un successo solo simbolico nello Stato del Vermont e quindi ha deciso, mercoledì, di ritirarsi. In termini puramente matematici, Trump non ha ancora la candidatura in tasca dopo l'importante election day, poiché non ha ancora raggiunto il numero necessario di delegati, ma con l'uscita di scena di Haley è praticamente certo di essere il candidato repubblicano per la corsa alla Casa Bianca di novembre.

In un'intervista a blue News, l'esperto statunitense Josef Braml valuta il Super Tuesday e spiega cosa significano i risultati per i Democratici.

Signor Braml, Donald Trump è il grande vincitore del Super Tuesday. Ci si aspettava che vincesse le primarie repubblicane: è sorpreso dalla chiarezza del suo successo?

Per chi pensava che i repubblicani stessero guardando nell'abisso dopo la tempesta del Campidoglio del 6 gennaio, è certamente una sorpresa. Molti osservatori, soprattutto qui in Europa, erano dell'opinione che tutti i repubblicani avessero ormai capito che Trump non era più sostenibile come presidente. È un'illusione.

Ho spiegato subito che Trump potrebbe tornare - e che questo pone un problema enorme per tutti quei Paesi che hanno fatto dipendere la loro sicurezza dagli Stati Uniti.

Che cosa intende esattamente?

Gli Stati Uniti si stanno orientando sempre più verso l'Asia per contenere il loro principale rivale, la Cina. L'Europa deve quindi assumersi la responsabilità della propria sicurezza in futuro. Finora i leader tedeschi ed europei si sono rifiutati di riconoscere questa realtà.

Ci stiamo arrampicando sugli specchi per evitare di doverci assumere le nostre responsabilità. Il successo di Trump alle primarie dovrebbe ora dissipare l'ultima illusione degli europei: Trump c'è a tutti gli effetti - e può tornare alla Casa Bianca. Il fatto è che l'ombrello protettivo dell'America sull'Europa si sta comunque sgretolando, ma con Trump si sta solo sgretolando un po' più velocemente.

Trump rischia un procedimento legale negli Stati Uniti se viene escluso dalle primarie nei singoli Stati. Tutto questo non gli ha arrecato alcun danno?

Anzi, è stato persino utile. Quello che lei descrive è la speranza degli osservatori e dei politici europei, che ripetevano come unalitania religiosa che una persona con così tanti problemi legali non sarebbe mai potuta diventare presidente. Anche questa era un'illusione, perché i procedimenti legali hanno avuto l'effetto opposto sul suo elettorato. Ogni singolo procedimento legale su cui molti osservatori in questo Paese hanno riposto le loro speranze, ha aiutato Trump.

L'esperto Bild: zVg Il Dottor Josef Braml è un esperto di Stati Uniti e direttore europeo della Commissione Trilaterale, una piattaforma globale di dialogo tra un'esclusiva cerchia di responsabili politici ed economici di America, Europa e Asia. Il suo ultimo libro, pubblicato da C.H.Beck con Mathew Burrows, «Die Traumwandler. Wie China und die USA in einen neuen Weltkrieg schlittern» e il suo attuale bestseller «Die transatlantische Illusion. Il nuovo ordine mondiale e come possiamo affermarci in esso».

Ci sono anche altre buone notizie per Trump. Ad esempio, la Corte Suprema ha recentemente stabilito che singoli Stati come il Colorado non possono escludere Trump dalle elezioni, ma lo può fare solo un organismo nazionale come il Congresso.

In ogni caso, la candidatura di Trump può essere vista anche come una fuga in avanti per evitare il processo: se dovesse vincere le elezioni presidenziali, probabilmente cercherebbe di farsi perdonare. Se dovesse perdere, invece, le cose si complicherebbero per lui. Il privato cittadino Trump avrebbe un problema di gran lunga maggiore con i procedimenti penali rispetto al candidato o al Presidente Trump.

Parliamo molto di illusione. Quanto è illusorio il comportamento dell'attuale Presidente degli Stati Uniti Joe Biden?

(ride). Anche in questo caso, riconosco una grande illusione. Biden ha basato il suo programma elettorale interamente sulla salvezza della democrazia. Tuttavia, ciò che suona bene in Europa non funziona con gli elettori statunitensi.

Molti sono ormai preoccupati solo del proprio progresso economico. Dominano questioni come l'immigrazione clandestina e l'economia, che Trump sta affrontando molto intensamente, a differenza di Biden.

Tra l'altro, l'ombelico degli Stati Uniti si ripercuote anche sull'Europa: più l'America si preoccupa dei propri problemi, più l'Europa appare lontana. Arriveremo al punto in cui la sopravvivenza dell'Ucraina dipenderà solo dall'Europa.

Perché Nikki Haley è rimasta in gara così a lungo, anche se le sue possibilità di successo stavano diminuendo?

Forse stava speculando sul fatto che una delle tante cause giudiziarie potrebbe consegnare Trump alla giustizia e che lei potrebbe comunque essere scelta come candidata alla convention del partito a metà luglio. Forse spera anche segretamente che Trump si renda conto che non può farcela da solo e la nomini vicepresidente. Ma probabilmente il tycoon è troppo narcisista per ammetterlo a se stesso.

A leggere i titoli dei giornali, sembra quasi che Donald Trump sia già stato confermato come prossimo presidente degli Stati Uniti ...

Al momento, Trump ha le carte migliori. Biden sembra essere in cattiva salute e spesso confuso. Al momento, quindi, le cose si prospettano tutt'altro che positive per i Democratici. Biden pensa di essere l'unico in grado di battere Trump, ma probabilmente è anche l'unico in grado di perdere contro di lui. I sondaggi mostrano chiaramente che Trump è impopolare, ma Biden lo è ancora di più.

Quindi, in un certo senso, l'America elegge come presidente il politico meno impopolare?

Esattamente. Gli americani sceglieranno il male minore. Questa competizione è in qualche modo anche indicativa della democrazia americana e del suo stato di degrado.