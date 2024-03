Kirsten Dunst

L’attrice si esprime in vista delle elezioni americane: «Trump non può vincere».

Kirsten Dunst rifiuta l’idea di rivedere Donald Trump alla Casa Bianca.

La star di «Marie Antoinette» è convinta che l’America abbia bisogno di una donna alla presidenza per dare una sterzata alla vita politica e sociale degli USA.

«Lui non può vincere. Sinceramente credo che abbiamo bisogno di una ventata di aria fresca. Abbiamo bisogno di una donna», ha detto Kirsten a Marie Claire, senza indicare delle candidate precise. «Tutti i Paesi che sono guidati da donne vanno molto meglio».

Kirsten ha poi rivelato che, dopo aver ricevuto la nomination all’Oscar per il suo ruolo nel film del 2021 «Il potere del cane», le sono state offerte soltanto parti di madri depresse.

«Non lavoro da due anni», ha sottolineato la star. «Ogni ruolo che mi viene offerto è quello della madre triste».

Pochi stimoli dunque per Kirsten, che sta approfittando della situazione per trascorrere più tempo in famiglia.

«A essere sincera, è stato difficile per me… perché ho bisogno di nutrirmi», ha continuato. «La cosa più difficile è essere una mamma e non avere nulla per me stessa. È una cosa di tutte le madri, non solo mia».

Kirsten, diventata famosa a 12 anni con il film «Intervista col Vampiro», ha notato che le vengono offerti sempre meno ruoli con l’avanzare dell’età.

«Meno ruoli interessanti per donne della mia età», ha sottolineato la 41enne.

Covermedia