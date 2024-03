Sinéad O’Connor

La cantante, scomparsa nel 2023, aveva più volte criticato l’ex presidente, tornato in corsa per la Casa Bianca.

Gli eredi di Sinéad O’Connor hanno emesso un comunicato per esortare Donald Trump a non utilizzare le canzoni della defunta cantautrice.

Durante i comizi dell’ex presidente degli Stati Uniti, ormai tornato a tutti gli effetti in corsa per la Casa Bianca dopo la sentenza della Corte Suprema, è stata più volte riprodotta la hit dell'artista irlandese «Nothing Compares 2 U».

Sinéad è morta nel 2023, ma gli eredi si sono detti sicuri che la cantante non avrebbe voluto che il suo nome venisse collegato a quello di Trump.

«Tutti sanno che nel corso della sua vita Sinéad O’Connor ha vissuto secondo un codice morale rigoroso definito da onestà, gentilezza, correttezza e decenza nei confronti dei suoi simili», si legge nel comunicato congiunto con la Chrysalis Records.

«Non esageriamo nel dire che Sinéad si sentirebbe disgustata, ferita e insultata nel vedere il suo lavoro nelle mani di una persona che lei stessa ha definito un diavolo biblico».

Nel 2020, O’Connor dichiarò a Hot Press: «Credo seriamente che Donald Trump sia un diavolo biblico, so che questo possa sembrare estremo, ma non me ne frega un c*** di quello che pensa. Sono convinta che quell’uomo sia un satanista».

Sinead è morta a 56 anni lo scorso luglio.

Covermedia