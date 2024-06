Donald Trump KEYSTONE

Donald Trump invoca l'intervento della Corte Suprema sulla sua condanna nel caso Stormy Daniels.

SDA

«La sentenza per non aver fatto nulla di sbagliato arriverà, in modo conveniente per i fascisti, quattro giorni prime dalle convention repubblicana. Un procuratore della sinistra radicale sostenuto da Soros e un giudice scelto dai democratici prenderanno una decisione che determinerà il futuro del nostro paese? La Corte Suprema deve decidere», afferma Trump.

La sentenza è attesa per l'11 luglio dopo che una giuria ha ritenuto l'ex presidente colpevole di 34 capi di accusa per il pagamento alla pornostar.

Trump si rivolge alla Corte Suprema perché ha nominato tre dei giudici e c'è una salda maggioranza conservatrice.

SDA