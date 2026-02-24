  1. Clienti privati
Stati Uniti «Economia al centro del discorso di Trump sullo Stato dell'Unione»

SDA

24.2.2026 - 14:08

C'è attesa per il discorso del Tycoon.
C'è attesa per il discorso del Tycoon.
Keystone

L'economia sarà la protagonista del discorso sullo Stato dell'Unione di Donald Trump dal titolo 'America at 250: Strong, Prosperous and Respected', in riferimento ai 250 anni dell'America.

Keystone-SDA

24.02.2026, 14:08

24.02.2026, 14:29

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Trump svelerà nuove misure per ridurre il costo della vita e affrontare così il problema del carovita di cui gli americani si lamentano.

Allo stesso tempo rivendicherà il successo dei tagli alle tasse approvati lo scorso anno e inviterà il Congresso ad approvare l'iniziativa sulla sanità che ha presentato nei mesi scorsi, che prevede lo stanziamento di fondi federali direttamente ai consumatori e non più alle assicurazioni.

