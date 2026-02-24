C'è attesa per il discorso del Tycoon. Keystone

L'economia sarà la protagonista del discorso sullo Stato dell'Unione di Donald Trump dal titolo 'America at 250: Strong, Prosperous and Respected', in riferimento ai 250 anni dell'America.

Keystone-SDA SDA

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Trump svelerà nuove misure per ridurre il costo della vita e affrontare così il problema del carovita di cui gli americani si lamentano.

Allo stesso tempo rivendicherà il successo dei tagli alle tasse approvati lo scorso anno e inviterà il Congresso ad approvare l'iniziativa sulla sanità che ha presentato nei mesi scorsi, che prevede lo stanziamento di fondi federali direttamente ai consumatori e non più alle assicurazioni.