Sono 21 gli interventi effettuati dalla Croce Verde di Lugano durante la notte di San Silvestro.

Come si evince da un bilancio diffuso lunedì, si è trattato di sei abusi di alcool, un incidente della circolazione con ferimento leggero e altri casi di medicina.

«Come consuetudine – si legge nella nota – il nostro ente ha predisposto un potenziamento delle risorse per far fronte alle possibili conseguenze dei festeggiamenti».

In servizio nelle due sedi di Pregassona e Agno c'erano in totale 16 soccorritori, con quattro ambulanze. In centro città è stato allestito un posto medico avanzato, che ha trattato tre pazienti.

