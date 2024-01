Palazzo delle Orsoline Ti-Press / Pablo Gianinazzi

Raccolte 8’400 firme per impedire l’esecuzione della nuova legge: al centro della contestazione l’abbassamento dell’aliquota per redditi elevati.

Il comitato costituito da sinistra e sindacati è riuscito a raccogliere le firme necessarie (in totale 8’400) per lanciare il referendum contro la nuova riforma della legge tributaria; un disegno reputato dai referendisti come un regalo per i ricchi da parte del Cantone.

A essere particolarmente contestato è l’abbassamento dell’aliquota dal 15 al 12 per cento per chi ha un imponibile superiore ai 300 mila franchi.

Secondo i referendisti, quei 45 millioni dovrebbero restare nelle casse del Cantone per aiutare a ripianare i conti.

