Pressioni in vista del rinnovo del CCL Tipress

Aumenti salariali di 250 franchi mensili, giornate lavorative di 8 ore al massimo e stop alla pratica «tutta ticinese di pianificare e accumulare ore supplementari di lavoro in modo ingiustificato». Sono le rivendicazioni formulate il 31 agosto dal Comitato regionale dell’edilizia di UNIA Ticino e Moesa.

Swisstxt

Il sindacato, rivolgendosi alla Società svizzera degli impresari costruttori Sezione Ticino (SSIC), chiede anche l’avvio di trattative per il CCL cantonale a inizio del prossimo anno, in parallelo con quelle per Contratto nazionale mantello (CNM).

«Gli straordinari – avverte UNIA – si possono fare solo in caso di comprovata necessità».

Swisstxt