Un centro nel centro a Bellinzona che ora attende i più bisognosi Tipress

Sabato mattina a Bellinzona è stata inaugurata Casa Marta, un centro di prima accoglienza al quale si sono già rivolte le prime persone senza fissa dimora, in un cantone che registra circa 100 di questi caso ogni anno.

Il centro ha trovato il favore e la solidarietà anche da chi ha operato fisicamente sulla struttura con donazioni, ad esempio, come il parquet per le camere, come riferito dal presidente della Fondazione, Renato Minoli.

Il consigliere di Stato Raffaele De Rosa ha rilevato come questa struttura completi l'offerta nelle quattro regioni del Cantone, permettendo anche di fare rete, di trovare sinergie per garantire questa importante accoglienza.

