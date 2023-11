Nella foto Brenno Martignoni Polti, presidente de il Noce. Ti-Press

Il Consiglio comunale della Capitale dovrà decidere se vorrà ancora essere presieduto dall’ex sindaco, che è tornato al Noce dopo essersi staccato da Lega-UDC, che però non ci stanno.

A Bellinzona il Consiglio comunale dovrà decidere se vorrà ancora essere presieduto da Brenno Martignoni Polti, già sindaco e negli anni protagonista con più casacche politiche (dapprima PLR, successivamente Noce, infine UDC e ora ancora il Noce).

Martignoni Polti - con l’occhio puntato alle elezioni comunali del prossimo aprile - ritorna infatti nel movimento che lo aveva eletto sindaco nel 2008: il Noce. E lo fa dopo aver annunciato la separazione dal gruppo Lega-UDC, con il quale siedeva in Consiglio comunale dal 2021.

Le ragioni le ha spiegate lunedì davanti alla stampa: «Tutto parte da una constatazione, ovvero l’astensionismo e la scheda senza intestazione, ecco perché abbiamo voluto scendere in campo col Noce per avere più propositività, libertà e più indipendenza».

Il gruppo Lega-UDC chiede la rinuncia alla carica di presidente del Consiglio comunale

Il gruppo Lega-UDC, sentito dalla RSI, preferisce non replicare attenendosi al suo comunicato col quale auspica che «(…) da subito il signor Martignoni Polti rinunci alla carica di presidente del Consiglio comunale e a quella di membro della Commissione della gestione. Un passo indietro che riteniamo coerente con la sua nuova scelta politica, rispettoso di chi aveva deciso di affidargli i due importanti ruoli e non da ultimo dell’elettorato che lo aveva votato sulla lista congiunta nel 2021».

Da parte sua, alla richiesta del suo ormai ex gruppo, Martignoni Polti risponde che «la proposta verrà affrontata nei luoghi istituzionali, non ho nessun problema in proposito e sarà poi chi di divere a decidere».

Nello specifico il diretto interessato sottoporrà la questione al Consiglio comunale nella prossima seduta di mercoledì, chiedendo all’Assemblea se vorrà ancora essere presieduta da lui oppure no.