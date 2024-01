Gli esterni dell'Istituto scolastico di Brissago, chiuso a causa dei valori eccessivi di particelle di amianto misurati all'interno di alcuni locali dello stabile che ospita le scuole dell'infanzia e delle elementari. archivio Ti-Press

I bambini della scuola elementare di Brissago sono tornati in classe lunedì, al termine di un’operazione di rimozione dell’amianto durata due mesi, con un costo stimato tra i 150 e i 200’000 franchi.

Gli oggetti personali dei ragazzi, lasciati nella fretta in novembre, sono stati accuratamente sanificati, afferma Veronica Marcacci Rossi del Dicastero educazione, cultura e tempo libero di Brissago. Ciò include zaini, vestiti e scarpe, oltre ai libri scolastici.

Le aule del primo piano sono state completamente sanificate e i pannelli della mensa, una volta sospettati di contenere amianto, sono stati dichiarati sicuri. La concentrazione di amianto trovata era di 1400 FAR (fibre di amianto respirabili) per metro cubo, ben oltre il limite di sicurezza di 800 FAR.

Ora, con la scuola libera da amianto, gli studenti di Brissago possono tornare in un ambiente sicuro e familiare, ponendo fine a un periodo di preoccupazione per famiglie e personale scolastico.