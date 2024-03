Tra i premiati col Merito culinario svizzero edizione 2024 figura il cuoco engadinese Fabrizio Zanetti, dal 2015 capo cucina all'albergo 5 stelle Suvretta House di St. Moritz (GR).

L'albergo Suvretta House a St. Moritz. KEYSTONE/Christian Beutler

«Per la sua brillante carriera, il suo costante impegno nella formazione e l'organizzazione del Gourmet Festival di St. Moritz, siamo lieti di onorarlo con il Merito culinario svizzero», scrivono in un comunicato odierno gli organizzatori del concorso gastronomico. La premiazione è avvenuta oggi all'Hôtel Bellevue di Berna, in presenza del consigliere federale Guy Parmelin.

Attinente di Poschiavo, di lingua madre tedesca, Zanetti è nato a Samedan e cresciuto a St. Moritz, dove è rimasto fino alla fine del suo apprendistato. Ha completato la sua formazione in Svizzera e all'estero. Poi è tornato alle sue radici. Da maggio 2015 è responsabile della cucina del Suvretta House. «La sua cucina è fresca e varia, influenzata da tutte le sue esperienze e dalle sue origini». Il suo motto: «La cucina per me non è solo una passione, è la mia vita».

Quinta edizione del Merito culinario

Quella di quest'anno è la quinta edizione del Merito culinario. Per partecipare al concorso è necessario iscriversi. La giuria è composta dei migliori chef del paese, tra cui Irma Dütsch e Franck Giovannini, e da giornalisti specializzati.

Accanto a Zanetti, come cuochi sono stati premiati Marie Robert (Café Suisse a Bex/VD), Dominique Gauthier (F.P. Journe a Ginevra), Peter Knogl (Cheval Blanc a Basilea), Nenad Mlinarevic (Brasserie Süd a Zurigo). Nella categoria pasticceri il riconoscimento è andato ai vodesi Séverin Gerber e Grégory Wyss e allo zughese Thomas Schwarzenberger. Carlo Crisci, ex patron del ristorante Cerf di Cossonay (VD), è stato insignito del Merito culinario d'onore.

ns, ats