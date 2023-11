Immagine simbolica. © Ti-Press / Samuel Golay

A Lugano ora è possibile contestare le multe tramite internet, riporta la RSI.

Non sarà più necessario, quindi, dover stampare l'apposito formulario e recarsi allo sportello. Anche la risposta sarà digitale.

Sarà anche possibile domandare autorizzazioni per soste giornaliere o settimanali nei parcheggi nelle zone blu o a parchimetro, per 14 giorni al massimo, tramite parkingpay.

Presto si potrà procedere in maniera digitale anche per chiedere l'autorizzazione per una serata musicale, il prolungamento dell'orario di un esercizio pubblico, il rilascio del certificato di domicilio per il soggiorno in un altro comune e altri casi del genere.

Il pacchetto sarà conforme alle linee di sviluppo 2018-2028 della Città, riporta l'emittente di Comano.