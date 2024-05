A Lugano problemi alla navigazione, a Locarno l'acqua invade il Parco della Pace Il Lago di Lugano ha raggiunto i 271,2 metri s.l.m.. Immagine: Ti-Press Così facendo ha superato gli argini in alcune zone della Città. Immagine: Ti-Press Non ha fortunatamente creato problemi alla viabilità stradale... Immagine: Ti-Press ... ma lo ha fatto alla navigazione, con i battelli che non riescono a passare sotto il Ponte Diga di Melide. Immagine: Ti-Press L'acqua del Lago Verbano ha raggiunto venerdì il livello di 194,63 m s.l.m. Immagine: I.M. E le acque hanno invaso il Parco della Pace a Locarno. Immagine: I.M. Come d'abitudine, il Parco della Pace è il primo posto dove il lago esonda. Immagine: I.M. Nessun disagio particolare comunque, ma tanta felicità per le anatre... Immagine: I.M. ... e anche per alcuni turisti. Immagine: I.M. A Lugano problemi alla navigazione, a Locarno l'acqua invade il Parco della Pace Il Lago di Lugano ha raggiunto i 271,2 metri s.l.m.. Immagine: Ti-Press Così facendo ha superato gli argini in alcune zone della Città. Immagine: Ti-Press Non ha fortunatamente creato problemi alla viabilità stradale... Immagine: Ti-Press ... ma lo ha fatto alla navigazione, con i battelli che non riescono a passare sotto il Ponte Diga di Melide. Immagine: Ti-Press L'acqua del Lago Verbano ha raggiunto venerdì il livello di 194,63 m s.l.m. Immagine: I.M. E le acque hanno invaso il Parco della Pace a Locarno. Immagine: I.M. Come d'abitudine, il Parco della Pace è il primo posto dove il lago esonda. Immagine: I.M. Nessun disagio particolare comunque, ma tanta felicità per le anatre... Immagine: I.M. ... e anche per alcuni turisti. Immagine: I.M.

A causa delle forti piogge degli scorsi giorni, il livello dell'acqua del Lago Ceresio e del Verbano si sono inevitabilmente alzati. E in alcune zone, sia a Lugano che a Locarno, ha superato gli argini ed ha esondato, creando dei disagi, soprattutto alla navigazione nel Luganese.

ATS / sam Sara Matasci

Dopo due giorni di pioggia incessante, venerdì il livello dell'acqua del Lago di Lugano è salito a 271,2 metri. In alcune zone della Città ha quindi superato gli argini ed è esondato, non creando però problemi alla circolazione stradale o altri disagi importanti.

Sta però creando difficoltà nella navigazione. Nonostante il passaggio a un tempo relativamente soleggiato, i battelli della Società di Navigazione (SNL) non riescono infatti ancora a passare sotto il ponte di sbarramento di Melide, a sud di Lugano.

«Una nuova valutazione della situazione sarà fatta nel tardo pomeriggio di venerdì», ha dichiarato a Keystone-ATS il direttore della SNL Simone Bianchi. «L'acqua del lago si sta ritirando molto lentamente, centimetro dopo centimetro», ha aggiunto.

Per questo motivo, i battelli SNL continuano a offrire un giro completo del lago sul lato nord verso Porlezza (Italia), ma non operano più sul lato sud, in quanto è impossibile passare sotto il ponte di Melide a causa dell'alto livello dell'acqua.

«Aspettiamo giorni migliori», ha detto il signor Bianchi. «La stagione è appena iniziata e speriamo che si avvii rapidamente».

A Locarno fuori il Lago al Parco della Pace

Anche a Locarno il Lago ha superato il livello di guardia, raggiungendo oggi, venerdì, i 194,63 m s.l.m.

E, come capita sempre nei casi di innalzamento sopra i limiti del Verbano, il primo luogo della Città dove l'acqua esce dai propri argini è il Parco della Pace.

Qui il lago ha in parte invaso il prato e le stradine, non creando però particolari disagi, anzi... ha reso felici le anatre che popolano la zona e anche qualche turista (vedi fotogallery).