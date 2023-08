L'acqua è nuovamente potabile nei quartieri di Moleno e Preonzo.

Immagine illustrativa d'archivio. ©Ti-Press/Carlo Reguzzi

Lo comunica l'Azienda multiservizi di Bellinzona, che lunedì mattina aveva messo in guardia gli utenti a causa dei problemi causati alla rete di distribuzione dalle forti piogge.

Per tornare a usare l'acqua in piena tranquillità, basta semplicemente – come raccomanda la nota dell'AMB – lasciare aperti per cinque minuti tutti i rubinetti. L'emergenza è in generale in via di riassorbimento.

Nel pomeriggio di martedì diversi avvisi di non potabilità sono stati revocati. Ne restano in vigore una decina, il cui elenco dettagliato si trova sul sito di alertswiss.

Swisstxt