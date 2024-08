A quasi 130 km/h sul 50, centauro intercettato ad Ambrì

L'uomo non aveva una licenza di condurre valida in Svizzera. archivio Ti-Press

La Polizia cantonale ha intercettato un motociclista italiano che circolava a 128 chilometri orari dove il limite è di 50, nei pressi del passo del San Gottardo.

af Antonio Fontana

Un motociclista è stato intercettato domenica ad Ambrì, quando sfrecciava a 128 chilometri orari su una strada in cui il limite è di 50, in direzione del passo del San Gottardo. La Polizia cantonale ha immediatamente avviato gli accertamenti, bloccando l'uomo - un 55enne italiano residente in Italia - alla dogana di Chiasso.

Nei confronti del centauro è emersa una successiva infrazione nell'ambito di un altro controllo della velocità posto all'altezza di un cantiere stradale in territorio di Airolo mentre transitava alla velocità di 78 chilometri orari dove il limite è di 60.

Le autorità hanno peraltro scoperto che il 55enne era sprovvisto di una licenza di condurre valida per il territorio svizzero.

L'uomo è stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e intimato il divieto di circolazione in Svizzera.