Anche i cacciatori coinvolti negli abbattimenti del lupo Tipress

A settembre, con l’apertura della stagione venatoria, i lupi potranno essere abbattuti anche dai cacciatori.

Swisstxt

Non in modo indiscriminato, ma secondo condizioni e regole d’ingaggio che verranno spiegate ai seguaci di Diana nel corso di due momenti informativi.

Ne dà notizia mercoledì l’Ufficio ticinese della caccia e della pesca. I requisiti minimi sono sostanzialmente due: essere in possesso del certificato d’abilitazione alla caccia in Ticino da oltre 5 anni e non aver subito dal 2014 un «ritiro patente».

Le serate sono in programma mercoledì 21 agosto alle 20:00 e giovedì 22 agosto alle 20:00, con iscrizione entro il 28 luglio sul sito dell'Ufficio ticinese della caccia e della pesca.

