Auto in coda davanti alla galleria del San Salvatore Archivio Tipress

Un incidente sull’A2, a sud di Lugano, rischia di mandare in tilt il traffico in questo venerdì di forte esodo in direzione dell’Italia.

Swisstxt

A causa del sinistro la corsia sud della galleria è infatti stata chiusa poco prima delle 14.30 ed è tuttora inagibile. La coda di auto è ferma dall’entrata di Lugano Nord. Lo annuncia il bollettino di ViaSuisse.

Non è noto al momento se vi siano persone coinvolte nell’incidente o solo danni materiali.

Nel frattempo sulla stessa A2, tra Erstfeld e il portale nord della galleria del San Gottardo, ci sono code di 10 km in direzione del Ticino, con ritardi di circa 1 ora e 40 minuti. Viene consigliata la A13 del San Bernardino.

Swisstxt