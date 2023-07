Abusi su minori, il sedicente maestro di yoga è colpevole

La sentenza pronunciata giovedì a Lugano Tipress

Il 68enne del Luganese ha approfittato di alcune sue allieve, ha sentenziato la Corte, ma per quantificare la pena servirà una nuova perizia psichiatrica.

Colpevole di abusi sessuali su sei ragazzine tra i 6 e il 15: è quanto ha sentenziato la Corte delle Assise criminali nei confronti del 68enne del Luganese, processato in questi giorni per ripetuta coazione sessuale, ripetuti atti sessuali con fanciulli e pornografia.

L’uomo, sedicente esperto di terapie alternative, è stato anche ritenuto colpevole di falsità in certificati ed esercizio abusivo di attività sanitaria, in quanto si presentava pure come maestro di yoga senza averne la qualifica.

La pena non è tuttavia ancora stata quantificata. La Corte presieduta dal giudice Amos Pagnamenta aveva infatti rigettato una perizia psichiatrica ritenuta «di parte» e «contraddittoria». Ora ne verrà disposta una nuova e sulla base di questo documento si commisurerà la pena nel corso di una nuova udienza. Potrebbero volerci mesi, ma nel frattempo l’uomo resterà in carcere.

La vicenda

I fatti di cui ha dovuto rispondere si sono svolti tra il 2019 e il 2022. L’uomo è stato giudicato colpevole per aver toccato nelle parti intime le giovani alle quali offriva corsi di musicoterapia, danza e yoga, oltre a massaggi che lui ha definito «armonici»: atti, a suo dire, a curare per esempio l’iperattività, dolori vari o la difficoltà a concentrarsi.

Il 68enne ha sempre sostenuto che i massaggi si concentravano su punti sensibili del corpo. L’inchiesta era però partita con la denuncia dei genitori di una bimba che aveva rivelato di essere stata massaggiata senza vestiti e toccata nelle parti intime.

Il processo era indiziario: la Corte ha così creduto alle dichiarazioni delle vittime, definite lineari e coerenti. Non così quelle dell’imputato, che "ha un problema di pedofilia”, ha sottolineato il giudice Pagnamenta.

SwissTXT / red