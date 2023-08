Nella foto, si tenta di coprire i lucernari andati distrutti sul tetto delle scuole elementari di Losone. KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay

Da sabato 26 agosto, e fino a nuovo avviso, il Servizio di approvvigionamento idrico di Brissago comunica che a causa di problemi all’acquedotto derivanti dai recenti eventi meteorologici straordinari, l’acqua erogata è dichiarata non potabile.

L’acqua corrente non deve essere bevuta, non deve essere utilizzata per l’igiene orale, per la preparazione di cibi freddi, bevande, ghiaccio o per il lavaggio di alimenti o per il risciacquo di utensili da cucina e stoviglie.

L’acqua può invece essere utilizzata se fatta bollire per almeno 5 minuti, a condizione che non abbia odori o colorazioni anormali.

Giova ricordare che venerdì sera una violenta grandinata ha sconvolto la città di Locarno e diversi paesi vicini, lasciando enormi danni. La SES comunica che al momento la distribuzione elettrica è interrotta sui monti di Ronco sopra Ascona.

Qui di seguito potete sfogliare la galleria d'immagini della redazione di blue News sui danni causati dalla grandinata a Locarno:

Grandinata a Locarno 25 agosto 2023 La situazione in Piazza Grande a Locarno due ore dopo la grandinata. Immagine: Red. blue News Il vetro di un'auto parcheggiata in città vecchia è distrutto, come anche lo specchietto (a sinistra). Praticamente tutti i veicoli che erano all'esterno durante la grandinata sono in queste condizioni. Immagine: Red. blue News In alcune auto il vetro è saltato via del tutto. Immagine: Red. blue News Un'altro parabrezza martoriato. Immagine: Red. blue News In città la terra è cosparsa di rami e foglie. Immagine: Red. blue News I marciapiedi coperti di detriti. Immagine: Red. blue News Quest'insegna è stata rovinata... Immagine: Red. blue News ...come molte altre. Immagine: Red. blue News Sono caduti anche degli ombrelloni con le basi di cemento. Immagine: Red. blue News Un cantiere è stato messo sotto sopra. Immagine: Red. blue News Le strutture di stoffa sono state bucate. Immagine: Red. blue News Un'altra tenda a brandelli. Immagine: Red. blue News A questo prezzario a un distributore di benzina manca un pezzo. Immagine: Red. blue News Più di due ore dopo il temporale rimane ancora grandine sui bordi delle strade. Immagine: Red. blue News I chicchi, già in parte sciolti, sono ancora molto grossi. Immagine: Red. blue News Allagamento attorno alla statua di Nag Arnoldi di fronte all'ospedale La Carità. Immagine: Red. blue News Il giorno dopo emergono nuovi danni, in questa foto in un edificio di Solduno. Immagine: Red. blue News Quest'insegna potrebbe essere crollata. Immagine: Red. blue News Le strade di Solduno sono coperte di fango e detriti. Immagine: Red. blue News Il secondo albero da sinistra è stranamente storto. Immagine: Red. blue News Altra stoffa a brandelli. Immagine: Red. blue News A terra ci sono quantità enormi di vetri e di frammenti di auto. Immagine: Red. blue News

Swisstxt / red