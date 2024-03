Le buste sono state pesate archivio tipress

In Ticino entro sabato i comuni sono tenuti a distribuire le schede per le elezioni comunali del 14 aprile.

Ad Airolo però la procedura è stata segnata da un problema: mancano all’appello 50 schede per il Municipio. Le autorità ne avevano ordinate 1’150 per 973 aventi diritto.

La tipografia le ha fornite direttamente alla ditta privata incaricata di imbustare, che al comune ne ha restituite in eccesso 177 per il Legislativo e «solo» 127 per l'Esecutivo.

L'azienda responsabile dell'imbustamento, peraltro, non è in grado di dire quante ne avesse effettivamente ricevute - se 1’150 o solo 1’100. Quelle mancanti potrebbero quindi anche non essere mai state stampate per errore.

Accertato che non sono finite in doppio nel materiale di voto da spedire -pesando le buste - il Municipio ha adottato accorgimenti in vista dello spoglio: i lavori preparatori sulle schede votate per corrispondenza saranno eseguiti solo la domenica e tutti gli invii verranno numerati per evitare qualsiasi inghippo.

Swisstxt