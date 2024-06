Il giudice Mauro Ermani Tipress

infermiera, tentando di strangolarla.

Un uomo di 59 anni è comparso oggi, mercoledì, alle Assise criminali di Lugano: si tratta di un paziente psichiatrico che lo scorso 9 agosto ha aggredito alla Clinica psichiatrica cantonale (CPC) di Mendrisio un’ Nei suoi confronti è stato ordinato un trattamento stazionario in una struttura aperta. Non è stata invece emessa una condanna in quanto l’uomo, giudicato incapace di intendere e di volere, non è imputabile. Il giudice Ermani ha spiegato che la sentenza sarà intimata anche alle autorità sanitarie cantonali perché oggi – ha detto – è emersa una denuncia su delle disfunzioni del settore.

