Immagine illustrativa d'archivio. Ti-Press

Un ragazzo peruviano di 23 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato brutalmente aggredito nella notte di mercoledi 21 agosto davanti alla stazione ferroviaria di Gallarate (Varese) da due quasi coetanei, un gambiano e un senegalese, mentre cercava di fare da paciere in una discussione per un telefonino rubato.

Swisstxt

I due aggressori, individuati e arrestati, avevano ricevuto un provvedimento di polizia in occasione di una rissa lo scorso giugno. Non è la prima volta che la stazione di Gallarate, importante snodo anche per le linee Tilo, è teatro di episodi di violenza e luogo di marginalità.

Swisstxt