I paravalanghe sopra Airolo saranno risanati.

Lo ha deciso il Consiglio di Stato, che ha approvato il relativo messaggio. Il maggiore intervento riguarda la sostituzione di vecchi ponti da neve in cemento non riparabili, con moderni ripari in acciaio.

Si prevedono anche degli interventi di riparazione puntuali su delle opere esistenti che sono state danneggiate nel corso degli anni (ponti da neve, reti da neve, muri e gabbioni).

Con questo intervento il sistema di premunizione potrà svolgere la sua funzione per i prossimi 15-20 anni, proteggendo il paese Airolo. Costo: 4 milioni di franchi.

