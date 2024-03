Sparite cinquanta schede Tipress

Una segnalazione è stata inoltrata al Ministero pubblico in merito alle 50 schede mancanti ad Airolo in vista delle elezioni comunali.

Ad inoltrarla uno dei delegati dell’Ufficio elettorale del comune altoleventinese, dopo che si è scoperto l’ammanco.

La notizia è stata confermata alla RSI dalla Cancelleria dello Stato del Cantone, la quale è stata informata in mattinata di quanto avvenuto.

L’ammanco è emerso al termine del lavoro della ditta incaricata di imbustare e spedire il materiale.

Delle 50 schede per ora non c’è traccia, unica certezza è che non sono finite per sbaglio in doppio nel materiale elettorale.

Ci sono comunque dei controlli

Il Cantone ricorda alla RSI che la circolazione di schede di voto ufficiali non è anomala, visto che succede quando qualcuno non vota.

Giova ricordare poi che le schede sono conteggiate solo se abbinate alla carta di legittimazione. Questo permette di escludere che un elettore voti più volte.

Ciò non toglie che il Municipio di Airolo ha deciso di adottare alcuni correttivi durante lo spoglio del prossimo14 aprile: i lavori preparatori sulle schede votate per corrispondenza saranno eseguiti solo alla domenica e tutti gli invii verranno numerati.

Il Ministero pubblico conferma alla RSI di aver ricevuto la segnalazione e che, come da prassi, sono stati avviati gli accertamenti preliminari.

Swisstxt / pab