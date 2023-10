Al via lunedì la campagna vaccinale autunnale contro il Covid

Immagine d'illustrazione KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY

La campagna vaccinale autunnale contro il Covid prenderà avvio in Ticino lunedì 16 ottobre 2023. La vaccinazione è raccomandata in particolare alle persone con 65 o più anni e alle persone affette da una malattia cronica o da trisomia 21 a partire dai 16 anni.

L'immunizzazione è gratuita per le persone per le quali è raccomandata.

Chi desidera farsi vaccinare può prendere un appuntamento nelle farmacie e negli studi medici che si sono messi a disposizione.

Nel comunicarlo, il Dipartimento della sanità e della socialità ricordano che l'immunizzazione «rimane la migliore protezione contro il rischio di sviluppare una forma grave della malattia ed è consigliata in vista dell’arrivo della stagione fredda e il conseguente aumento delle infezioni per tutti i virus respiratori, tra cui anche quella da Covid».

Nella nota stampa si legge anche che l'’attuale preparato anti-Covid si basa su vaccini adattati alla variante XBB.1.5 ed è efficace contro le varianti attualmente in circolazione. La vaccinazione consiste in una sola dose, da somministrare a partire dai sei mesi dall’ultima dose di vaccino ricevuta o dall’ultima infezione documentata.

Il periodo migliore per vaccinarsi inizia da metà ottobre e va fino a dicembre. Le vaccinazioni contro l'influenza e il Covid possono essere effettuate contemporaneamente.

Vaccinazione gratuita per le persone per le quali è raccomandata

La vaccinazione è gratuita per le persone per le quali è raccomandata, mentre per le persone che desiderano vaccinarsi per altri motivi (di viaggio, ad esempio) o per motivi non raccomandati dall'Ufficio federale della sanità pubblica la prestazione è a pagamento, da saldare direttamente al momento della somministrazione. Per decisione federale, come noto, non saranno più emessi certificati Covid.

Chi desidera farsi vaccinare può prendere un appuntamento nelle farmacie e negli studi medici che si sono messi a disposizione: l’elenco può essere consultato sulla pagina web cantonale all’indirizzo www.ti.ch/vaccinazione. In questa fase non sono previste somministrazioni in centri di vaccinazione cantonali.

In caso di domande o richieste di informazioni aggiuntive si consiglia di prendere contatto con il proprio medico curante.